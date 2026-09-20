V Nemčiji kaže na še eno zmago skrajno desne Alternative za Nemčijo

V nemški zvezni deželi Mecklenburg-Predpomorjansko in v Berlinu so se ob 18. uri zaprla volišča za volitve v deželna parlamenta. V omenjeni deželi si zmago glede na izide vzporednih volitev obeta skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD), poročajo tuje tiskovne agencije. V Berlinu medtem kaže na zmago Levice.

V Mecklenburgu-Predpomorjanskem se je napovedoval tesen boj med socialdemokrati (SPD) in AfD, ki je pred dvema tednoma prepričljivo zmagala na volitvah v zvezni deželi Saški-Anhalt. Glede na izide vzporednih volitev nemških javnih radiotelevizij ARD in ZDF bo AfD v deželi zasedla prvo mesto z okoli 37 oziroma 38 odstotki glasov. Z okoli 15 odstotki glasov naj bi izboljšala tudi izid v Berlinu, kjer sicer z okoli 25-odstotno podporo kaže na zmago Levice, kar so napovedovale predvolilne ankete.

Krščanskim demokratom kaže na slab rezultat

Kljub morebitni zmagi v Mecklenburgu-Predpomorjanskem se AfD verjetno tam ne bo zavihtela na oblast, saj druge stranke načeloma zavračajo sodelovanje z njo, kar je znano kot požarni zid. Ob tem kaže, da bodo Krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merza dosegli zgodovinsko najslabši rezultat v 81-letni zgodovini. V omenjeni deželi naj bi prejeli le okoli pet odstotkov glasov, kar je prag za vstop v deželni parlament. V Berlinu jim medtem kaže bolje, z okoli 20 odstotki glasov naj bi zasedli drugo mesto.