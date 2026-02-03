  • Delo d.o.o.
KRIZA

V Nemčiji so popili najmanj piva doslej

Prodaja je na rekordno nizki ravni, panoga je v krizi. Pivovarne se zapirajo, večje prevzemajo manjše in srednje.
Gre za eno najstarejših in najbolj priljubljenih alkoholnih pijač. FOTO: Maryam Majd/Reuters

Gre za eno najstarejših in najbolj priljubljenih alkoholnih pijač. FOTO: Maryam Majd/Reuters

Zaradi upada povpraševanja se vrstijo zapiranja in prevzemi. FOTO: Maryam Majd/Reuters

Zaradi upada povpraševanja se vrstijo zapiranja in prevzemi. FOTO: Maryam Majd/Reuters

Pivovarji v Nemčiji so zaskrbljeni. FOTO: Louisa Off/Reuters

Pivovarji v Nemčiji so zaskrbljeni. FOTO: Louisa Off/Reuters

Gre za eno najstarejših in najbolj priljubljenih alkoholnih pijač. FOTO: Maryam Majd/Reuters
Zaradi upada povpraševanja se vrstijo zapiranja in prevzemi. FOTO: Maryam Majd/Reuters
Pivovarji v Nemčiji so zaskrbljeni. FOTO: Louisa Off/Reuters
T. H., STA
 3. 2. 2026 | 05:06
2:46
Prodaja piva v Nemčiji se je lani rekordno zmanjšala in je bila najnižja v obdobju po združitvi obeh Nemčij. Prodali so ga zgolj 7,8 milijarde litrov, kar je šest odstotkov manj kot leto prej in celo manj kot v času pandemije covida-19. Zaradi upada povpraševanja se vrstijo zapiranja in prevzemi, zlasti med manjšimi in srednje velikimi pivovarnami. Prodaja piva v Nemčiji se z rahlimi nihanji zmanjšuje že od leta 1994, ko je znašala 11,5 milijarde litrov. Med glavnimi razlogi za dolgoročno upadanje povpraševanja po pivu so staranje prebivalstva, bolj zdrav življenjski slog in manjše zanimanje mladih za alkohol.

Pivovarji v Nemčiji so zaskrbljeni. FOTO: Louisa Off/Reuters
Pivovarji v Nemčiji so zaskrbljeni. FOTO: Louisa Off/Reuters

Poleg tega panogo bremenijo visoki stroški, pomanjkanje investicijskega kapitala ter skrb vzbujajoče razmere v gostinstvu po pandemiji. Velik problem ostaja tudi močna pogajalska moč trgovskih verig.

Velik problem ostaja tudi močna pogajalska moč trgovskih verig.

Nekatere velike pivovarne se borijo za obstanek, druge selijo proizvodnjo. Izvršni direktor pivovarne Veltins Volker Kuhl je povedal, da se pivovarska industrija sooča s »prelomnim trenutkom, ko se bodo morale pivovarne vse pogosteje zapirati«.

Tempo zapiranja in prevzemov pivovarn v Nemčiji se je pospešil že lani. Majhne in srednje velike pivovarne, zlasti na jugu Nemčije, so se za stalno zaprle, velikan Oettinger je opustil svojo veliko pivovarno v Braunschweigu, pivovarna Eichbaum iz Mannheima pa se bori za preživetje. Znano samostansko pivo iz Weltenburga bo od prihodnjega leta varila sosednja zasebna pivovarna Schneider.

Zaradi upada povpraševanja se vrstijo zapiranja in prevzemi. FOTO: Maryam Majd/Reuters
Zaradi upada povpraševanja se vrstijo zapiranja in prevzemi. FOTO: Maryam Majd/Reuters

Kot možna rešitev se kažejo regionalni proizvodi in širitev ponudbe, predvsem na brezalkoholne pijače, ki hitro pridobivajo tržni delež. Nemčija je že največji evropski trg za brezalkoholno pivo.

V tamkajšnjem združenju pivovarjev pričakujejo, da bo leto 2026 zelo zahtevno za celotno industrijo pijač in živil, zato strokovnjaki pozivajo k boljši energetski politiki ter večjemu sodelovanju med podjetji, zlasti v proizvodnji in logistiki.

Zdravo ob zmernem pitju

Pivo je ena najstarejših in najbolj priljubljenih alkoholnih pijač, vendar ob zmernem uživanju ni povsem nezdrava. Bogato je z vitamini B1, B2, B6 in B12, visoka vsebnost silicija v njem pa krepi kosti. Vsebuje tudi laktoflavin in nikotinsko kislino, sestavini, ki izboljšujeta spanec in preganjata nespečnost.

pivoNemčijagospodarstvopivovarna
