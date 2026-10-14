V Nemčiji vse več otroških porok, podatki so skrb vzbujajoči

V nemški zvezni deželi Baden-Württemberg so od leta 2012 uradno zabeležili kar 358 otroških porok, vendar so jih doslej pravnomočno razveljavili le osem. Med dokumentiranimi primeri so tudi poroke deklic, starih komaj 11, 12 ali 13 let, z občutno starejšimi moškimi. Podatki so sprožili številna vprašanja o zaščiti mladoletnikov in učinkovitosti nemške zakonodaje.

V jugozahodni nemški zvezni deželi Baden-Württemberg so od leta 2012 evidentirali 358 primerov otroških porok, a je bilo doslej pravnomočno razveljavljenih le osem. Podatki izhajajo iz odgovora deželne vlade na poslansko vprašanje predstavnikov Alternative za Nemčijo (AfD), Nikolausa Boutakogloua in Emely Knorr, poroča Euronews.

Za zbiranje podatkov je pristojna regionalna uprava v Tübingenu, odgovor pa je pripravilo ministrstvo za notranje zadeve.

Med poročenimi celo 11-letna deklica

Med najbolj pretresljivimi primeri je poroka 11-letne deklice iz Iraka s 17-letnim rojakom, ki so jo razveljavili leta 2020. Že leta 2018 je sodišče razveljavilo poroko 14-letne Afganistanke s 30-letnim moškim. Leta 2024 sta bili razveljavljeni še dve poroki, in sicer med 16-letno Nemko in 25-letnim Pakistancem ter med 16-letno Sirijko in 27-letnim Sirijcem. Poslanec Nikolaos Boutakoglou je na Facebooku zapisal, da je problem »resnično grozljiv« in da se o njem molči, kot bi šlo za tabu temo.

Nemško notranje ministrstvo ob tem pojasnjuje, da se obravnavani podatki nanašajo izključno na zakonske zveze, sklenjene v tujini. V Nemčiji od poletja 2017 velja zakon za preprečevanje otroških porok, nemški parlament pa je leta 2024 sprejel nova pravila za zaščito mladoletnikov, poročenih zunaj države.

Kaj se je zgodilo s preostalimi 350 porokami?

Posebno pozornost vzbuja podatek, da je bilo od vseh 358 evidentiranih primerov pravnomočno razveljavljenih le osem porok. Za preostalih 350 primerov iz obdobja med letoma 2015 in 2026 pristojni organi navajajo, da so bili zaključeni »na druge načine«. Med razlogi so smrt zakonca, dosežena polnoletnost, odločitev, da se razveljavitev ne zahteva, ali sklenitev nove zakonske zveze v tujini. V teh primerih torej ni prišlo do pravnomočne sodne razveljavitve. V evidenci za leto 2023 je med drugim naveden primer 12-letne Afganistanke, poročene z 21-letnim Afganistancem. V statistiki se večkrat pojavljajo tudi deklice, stare 13 in 14 let.

Med najnovejšimi primeri iz leta 2026 so zakonske zveze 16- in 17-letnih deklet z odraslimi moškimi. Ob posredovanju odgovora na poslansko vprašanje po podatkih notranjega ministrstva ni potekal noben sodni postopek za razveljavitev otroške poroke.

Poslanka Emely Knorr je na Instagramu opozorila: »Otroške poroke so nezdružljive z našimi vrednotami. Otroci imajo pravico do varnosti, izobraževanja in samostojne prihodnosti. Zato potrebujemo učinkovito zaščito, zgodnje ukrepanje in odločno delovanje proti prisilnim porokam.«

Prisilna poroka grozila tudi otrokom, mlajšim od 12 let

Poslanca sta želela izvedeti tudi, kako prisilne poroke vplivajo na šolanje otrok, vendar je ministrstvo za izobraževanje pojasnilo, da takšnih podatkov ne zbira. Deželna vlada prav tako nima informacij o državah, v katerih so bile zakonske zveze sklenjene. Evidentirata se le starost in državljanstvo oseb ob poroki, saj sta to ključna podatka za morebitni postopek razveljavitve.

Posebno pozornost so namenili tudi delu svetovalnice YASEMIN, ki jo financira država in pomaga osebam, ki jim grozijo prisilne poroke.

Leta 2025 je svetovalnica obravnavala skupno 271 primerov. V 80 primerih je šlo za osebe, ki jim je grozila prisilna poroka, med njimi pa je bilo 33 mladoletnikov. Štirje mladoletniki so bili mlajši od 12 let, pet jih je bilo starih 12 let, dva pa 13 let.

Ministrstvo za notranje zadeve je v odgovoru z dne 9. septembra 2026 pojasnilo, da svetovalnica primerov ne razvršča glede na to, ali posamezniki obiskujejo šolo. Zato ni znano, koliko svetovanj je bilo neposredno povezanih s šolanjem.

Povod za poslansko vprašanje je bil po navedbah poslancev tudi seznam ukrepov za nujne primere, ki ga je konec julija 2026 objavila organizacija za pravice žensk Terre des Femmes. Namenjen je predvsem pedagoškim delavcem.

V Nemčiji se je dovoljeno poročiti šele po dopolnjenem 18. letu

Nemška zakonodaja dovoljuje sklenitev zakonske zveze šele po dopolnjenem 18. letu starosti, prisilna poroka pa je v kazenskem zakoniku opredeljena kot samostojno kaznivo dejanje. Po nemški pravni ureditvi se osebe do 14. leta štejejo za otroke, od 14. do 18. leta pa za mladostnike. Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah med otroke uvršča vse osebe, mlajše od 18 let.

Baden-Württemberg ima približno 11,24 milijona prebivalcev, kar predstavlja nekaj manj kot 13,5 odstotka celotnega nemškega prebivalstva.

Podatki tako odpirajo vprašanje, kako učinkovito nemške oblasti zaščitijo mladoletnike, ki so bili poročeni v tujini, in zakaj je bilo med več kot 350 evidentiranimi primeri pravnomočno razveljavljenih tako malo zakonskih zvez.