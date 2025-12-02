V nesreči v rečnem pristanišču več mrtvih, med njimi tudi otroci (FOTO in VIDEO)

V rečnem pristanišču Iparia v osrednjem Peruju sta zaradi zemeljskega plazu v ponedeljek potonili dve plovili, pri čemer je umrlo najmanj 12 ljudi, med njimi trije otroci. Več deset ljudi po nesreči še pogrešajo. Koliko je bilo vseh ljudi na krovu plovil v času nesreče, še ni znano. Nacionalni center za reševanje (COEN) je sporočil, da naj bi bilo na enem plovilu okrog 50 potnikov, drugo plovilo pa naj bi bilo prazno.

Zaradi zemeljskega plazu v ponedeljek potonili dve plovili. FOTO: AFP

V ponedeljek našli devet trupel

Za pomoč pri reševanju in iskanju pogrešanih so zaprosili mornarico. Kapitan mornarice Jonathan Novoa je dejal, da je reševanje zahtevno zaradi hitro tekoče vode in vrtincev v reki Ucayali. Novoa je AFP v ponedeljek dejal, da so našli devet trupel, 25 ljudi je bilo poškodovanih, 40 oseb pa naj bi pogrešali. Da bi ugotovile, natančno koliko ljudi morajo še najti, so oblasti sodelovale z družinami udeleženih v nesreči, ki so se zbrale na rečnem bregu. Center COEN je na omrežju X zapisal, da je do tragedije prišlo ob zori, vzrok nesreče pa je bila erozija brega reke Ucayali.