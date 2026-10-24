V New Yorku konec 150-letne tradicije, kmalu bo prepovedano to

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Mestni svet New Yorka je v četrtek s 40 glasovi za, sedmimi proti in dvema vzdržanima potrdil prepoved kočij s konjsko vprego od 1. junija 2028. Prepoved bo veljala v vseh petih mestnih občinah, konjske vprege pa bodo najbolj pogrešali turisti in k romantiki nagnjeni meščani v Centralnem parku. Nasprotniki kočij, večinoma borci za pravice živali, so kampanjo oprli na smrt 18-letnega indijskega turista Romancha Mahajana, po katerem so poimenovali tudi zakon. Umrl je ob padcu s kočije, potem ko je prestrašeni konj zbezljal. Zakon bo kmalu podpisal tudi župan Zohran Mamdani.
Umrl je ob padcu s kočije, potem ko je prestrašeni konj zbezljal.
Prepoved bo končala več kot 150-letno tradicijo voženj s kočijami v Centralnem parku. Kočijaži in sindikat prevoznikov pa že napovedujejo tožbo za blokado zakona. Proti prepovedi se je izrekel tudi predsednik ZDA Donald Trump, čigar stolpnica stoji blizu parka. Ocenil je, da želijo uničiti lepo newyorško tradicijo.
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