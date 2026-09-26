V New Yorku razglasili izredne razmere, tam tudi Janša in Pahor (VIDEO)

Več kot 40 milijonov ljudi na severovzhodu ZDA so v noči na soboto prizadele obilne padavine in močan veter, ki jih prinaša za ta čas nepričakovano hudo neurje, ki je hudo prizadelo zvezno državo New Jersey, pa tudi New York, Boston in Philadelphio. Po družabnih omrežjih so zaokrožili posnetki z mesta Surf City v zvezni državi New Jersey, kjer so se ceste in ulice zaradi visoke plime dobesedno spremenile v reke, voda pa naj bi bila po nestrokovnih ocenah globoka med 15 in 30 centimetrov, vdrla je tudi v mnoge hiše. Poplave spremlja močan veter, ki lomi drevesa in bi lahko večjo škodo povzročil tudi na infrastrukturi.

Oblasti so že sinoči opozorile na možnost poplav, podrtih dreves in poškodb na električnem omrežju. Vetrovi ob vzhodni obali bi lahko v sunkih dosegli več kot 100 kilometrov na uro. Zaradi neurja so odpovedali koncerte britanskega pevca Eda Sheerana v okolici Bostona, pa tudi več festivalov na prostem, med drugim Global Citizen Festival v New Yorku in Oceans Calling v Marylandu.

Newyorški župan Zohran Mamdani je že sinoči prebivalce pozval, naj pazijo na svoje sosede, potem ko so posodobljene vremenske napovedi pokazale, da bo neurje prešlo mesto. Potnikom je svetoval, naj si za pot vzamejo več časa, pred odhodom preverijo stanje vlakov, trajektov in letov ter se ob plimi izogibajo nižje ležečim obalnim cestam. Tudi Združeni narodi so zaradi napovedanega močnega vetra med zasedanjem Generalne skupščine medije pozvali, naj z območja pred sedežem organizacije odstranijo opremo za televizijske prenose.

Guvernerja New Yorka in New Jerseyja sta medtem danes zjutraj razglasila izredne razmere v okrožjih, ki bodo po pričakovanjih meteorologov najbolj prizadeta, vključno z mestom New York. Guvernerka New Yorka Kathy Hochul je za ameriške medije dejala: »Razglasila sem izredne razmere za celotno območje Long Islanda, okrožji Nassau in Suffolk, mesto New York ter okrožje Westchester.«

V New Yorku se trenutno sicer mudi precej pomembnih politikov, od slovenskih denimo premier Janez Janša z ženo Urško Bačovnik Janša, tam pa je tudi njegov nekdanji kolega s političnega parketa Borut Pahor. Neurje naj bi sicer po napovedih meteorologov trajalo vse do jutrišnjega dne.