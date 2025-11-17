V okolici Gorice plaz zasul več hiš, dva človeka pogrešajo

Območje med Palmanovo in Gorico v Furlaniji - Julijski krajini je v nedeljo in ponoči zajelo obilno deževje. O najhujši škodi poročajo z območja mesta Krmin, kjer je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa v zgolj šestih urah padlo 152 milimetrov dežja. Reka Idrija je tam prestopila bregove in povzročila obsežne poplave.

Na območju Krmina je poplavljenih več cest, kleti in stanovanj, državna cesta proti Vidmu je zaprta za promet.

V Bračanu v občini Krmin je zemeljski plaz zasul več hiš. Gasilci so iz zasute hiše rešili enega poškodovanega, dva človeka še pogrešajo. Iščejo ju reševalci iz vse dežele, je po poročanju tržaškega dnevnika Il Piccolo dejal krminski župan Roberto Felcaro.

Po poročanju agencije Ansa so poplavljene tudi kleti bolnišnice v Palmanovi, vendar pacienti niso ogroženi.

Težave so tudi na cestah v krajih Visco, Trivignano in Chiopris-Viscone. Za Furlanijo-Julijsko krajino je sicer v nedeljo in ponoči veljalo rumeno opozorilo zaradi dežja.

O obilnem deževju so minulo noč poročali tudi iz Slovenije, v pasu od Goriških brd proti Tolminu. Zalilo je nekaj objektov. Zaradi večje količine dežja velja splošna nevarnost zemeljskih plazov v okolici Goriških brd, nekaj regionalnih in lokalnih cest je zaradi poplavljenega cestišča in plazov zaprtih ali delno prevoznih.