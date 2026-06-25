»V omari je! Čisto prava!« Ko so videli, kaj imajo v hiši, so takoj poklicali na pomoč (FOTO)

V hiši v naselju Gračani v Zagrebu so opazili nezaželeno gostjo – kačo. Družina je takoj na pomoč poklicala Zavetišče za zapuščene živali v Dumovcu. »Kača v omari! Čisto prava! Ljudje so pozorno spremljali, kam se premika. Bila je v sobi ob predalih, nato se je pomaknila pod posteljo in na koncu pristala v omari,« so objavili na družbenih omrežjih iz zavetišča in navedli, da je njihov sodelavec na pomoč prišel v najkrajšem možnem času.

»Takoj je opazil nezaželeno gostjo, jo ujel in v platneni vreči odnesel iz hiše. Šlo je za belouško. Našel ji je dobro mesto v naravi in jo izpustil. Ko se je znašla v neznani situaciji, ki se ji je zdela ogrožajoča, se je kača delala mrtvo. Belouške to pogosto uporabijo kot običajno taktiko za odvračanje plenilcev od napada. Šele ko se je nekoliko oddaljil, je odplazila v neznano,« so še zapisali.