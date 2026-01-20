  • Delo d.o.o.
NOČNA MORA

V postelji jo je presenetil 2,5-metrski piton

Rachel Bloor je sprva mislila, da je v posteljo k njej zlezel njen pes.
A. B.
 20. 1. 2026 | 05:40
A+A-

Bilo je kot v najhujši nočni mori. Rachel Bloor iz avstralskega mesta Brisbane se je zbudila sredi noči, saj je začutila, da ji na prsih leži nekaj težkega. Napol zaspana si je predstavljala, da je to njen pes pasme dalmatinec. Pobožala ga je, a je kaj hitro ugotovila, da gre za ogromnega pitona. »'Oh, draga. Ne premakni se. Na tebi je dvoinpolmetrski piton,« se je Bloorova za BBC spominjala moževih besed tiste noči. Takoj mu je ukazala, naj psu ne dovoli, da bi se približal pitonu. »Pomislila sem, da če moj dalmatinec ugotovi, da je tam kača ... bo pokol.«

Prepričana je, da se je piton, ki na srečo ni strupen, v spalnico pretihotapil skozi polkna na njenem oknu. »Bil je tako velik, da je bil, kljub temu da se je zvil okoli mene, del njegovega repa še vedno zunaj,« je razložila in dodala, da je pitona začela nežno potiskati nazaj proti oknu. Kača pa da ob tem ni bila kaj pretirano vznemirjena. Toda tega menda ne bi mogli reči za njenega moža, ki je dogodek spremljal odprtih ust z varne razdalje skupaj s psom.

