V požaru pri Omišu umrl nagrajeni gasilec, njegova žena je bila prav tako poškodovana

Kot je bilo potrjeno za Dalmatinski portal, je moški, ki je po dveh tednih boja za življenje umrl zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpel v požaru na omiškem območju, Drago Lelas, ugledni član gasilske skupnosti, ki je dolga leta zasedal vodilne položaje v Prostovoljnem gasilskem društvu (DVD) Omiš. Že leta 1981 je usposabljal gasilce iz Kučićev. O humanitarnosti in požrtvovalnosti pokojnega Lelasa priča tudi podatek, da je leta 2008 prejel priznanje Hrvaškega rdečega križa za 100 darovanj krvi. Prejel je tudi Nagrado mesta Omiš za življenjsko delo. Zaradi poškodb, ki jih je utrpela v požaru, je v splitskem Kliničnem bolnišničnem centru (KBC) pristala tudi Lelasova žena. Požar ju je zajel v Stanićih.

Umrl je 79-letnik, ki je bil hudo poškodovan v katastrofalnem požaru, ki je pred kratkim zajel Omiš in okolico, je sporočila Kristina Bitanga, tiskovna predstavnica KBC Split. »Kljub vsem izvedenim ukrepom intenzivnega zdravljenja in prizadevanjem medicinske ekipe je pacient, rojen leta 1947, ki je v požaru na omiškem območju utrpel hude poškodbe, umrl v KBC Split. Drugi hudo poškodovani pacienti se še naprej zdravijo na oddelku intenzivne terapije (JIL) in so življenjsko ogroženi.« Žal je to po Dragani Antešević druga oseba, ki je umrla zaradi posledic omiškega požara.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Na oddelku intenzivne terapije splitske bolnišnice so še vedno tri življenjsko ogrožene osebe, medtem ko so v KBC Sestre milosrdnice v Zagrebu prav tako tri življenjsko ogrožene osebe, ena življenjsko ogrožena oseba pa se zdravi v KBC Zagreb Rebro. »Družini umrlega pacienta izrekamo iskreno sožalje,« so sporočili iz KBC Split.

Požar v Lokvi Rogoznici izbruhnil 13. avgusta

Požar v Lokvi Rogoznici je izbruhnil 13. avgusta v zgodnjih večernih urah in prisilil na stotine ljudi, da so bežali pred ognjenimi zublji, ki so se širili z veliko hitrostjo. Do jutra, ko so na požarišče prispele zračne sile, je zgorelo več deset vozil, hiš in drugih poslovnih objektov. Katastrofalnemu požaru je pomagala močna burja, ki je tisto noč pihala in v le nekaj minutah ognjene zublje prenesla čez hrib proti Nemiri in Omišu. Poškodovanih je bilo približno 40 ljudi, od katerih jih je sedem utrpelo hude telesne poškodbe, zato so nekatere prepeljali v zagrebške bolnišnice.

V požaru je življenje izgubila tudi 34-letna državljanka Bosne in Hercegovine Dragana Antešević, ki je med begom pred ognjem ostala ujeta v ognjenem obroču. Poškodovani so bili tudi številni turisti, ki so jih domačini reševali s čolni in jih prevažali do Omiša. Na pomoč so jim priplula tudi plovila pristaniške kapitanije in uradna plovila hrvaške obalne straže.

Na terenu na stotine gasilcev

Na terenu je bilo na stotine gasilcev iz Dalmacije in drugih delov Hrvaške, ki so se kar 14 dni najprej borili z ognjem, ga nato omejili in nazadnje pogasili. Šlo je za najhujši požar na Hrvaškem v letošnjem letu. Poleg vozil, hiš, poslovnih objektov, počitniških hiš, delavnic in drugih objektov so zgoreli tudi gozd, oljčni nasadi, sadovnjaki in druge kmetijske površine. Materialna škoda je ocenjena na več deset milijonov evrov, vzrok požara pa še vedno ni znan. Policijska in kriminalistična preiskava primera še poteka.

Nekateri ostali brez domov, drugi brez dela

Del prebivalstva je ostal brez strehe nad glavo, drugi pa brez dela, saj so jim v požaru uničili poslovne prostore. Tistega večera in jutra po izbruhu požara so številne ljudi namestili v športnih dvoranah Ribnjak v Omišu in Gripe v Splitu. Prebivalstvo Lokve Rogoznice in drugih okoliških krajev je po požaru ostalo tudi brez elektrike, saj je ognjena stihija uničila infrastrukturo, poroča Slobodna Dalmacija.