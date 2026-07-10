V požaru v Španiji umrlo najmanj 12 ljudi, nekatere žrtve so našli v avtu (VIDEO)

Najmanj 12 ljudi je umrlo v požaru v provinci Almeria na jugu Španije, so davi sporočile reševalne službe v regiji Andaluzija. Še najmanj šest ljudi je bilo poškodovanih. Po navedbah andaluzijskega ministra Antonia Sanza, pristojnega za zdravje in izredne razmere, gre za najbolj uničujoč požar v Andaluziji doslej.

Še najmanj šest oseb je bilo v požaru ranjenih, od tega sta bili dve odpeljani v bolnišnico. Nekatere od žrtev so našli v avtomobilih, ki so jih zajeli plameni, so reševalne službe sporočile na omrežju X. Gozdni požar je izbruhnil v četrtek popoldan v občini Los Gallardos severovzhodno od Almerie, je sporočila regionalna vlada. Po besedah Sanza so zaradi požara preventivno evakuirali prebivalce več naselji.

Po navedbah očividcev je požar izbruhnil po padcu daljnovoda, ki je zanetil suho vegetacijo in se nato razširil, toda oblasti vzroka požara še niso potrdile, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Okoli 150 gasilcem naj bi v prihodnjih urah na pomoč priskočila španska vojaška enota za izredne razmere. Sanz je dejal, da gre za »tragedijo brez primere«. »Bolečina je neizmerna. Andaluzija je v žalosti, naša srca pa so z Almerio in vsemi prizadetimi,« je dodal.

Španski premier Pedro Sanchez je v objavi na omrežju X izrazil »globoko žalost in obup ob groznih posledicah požara«.

Španija se v zadnjih mesecih bori z vrsto požarov v naravi. Od začetka leta so ti uničili več kot 50.000 hektarjev površin, po navedbah francoske tiskovne agencije AFP kažejo podatki Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS).