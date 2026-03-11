  • Delo d.o.o.
PRED VELEPOSLANIŠTVOM ZDA

V prestolnici odjeknila eksplozija, aretirali tri brate: »Menimo, da je eden postavil bombo ...«

V nedeljo je okoli 1. ure po srednjeevropskem času pred ameriškim veleposlaništvom v Oslu odjeknila eksplozija.
Škoda na ameriškem veleposlaništvu v Oslu na Norveškem, fotografija je bila posneta 8. marca 2026, nekaj ur po tem, ko je bil na kraju dogodka prijavljen močan pok. FOTO: Fredrik Varfjell Afp
Škoda na ameriškem veleposlaništvu v Oslu na Norveškem, fotografija je bila posneta 8. marca 2026, nekaj ur po tem, ko je bil na kraju dogodka prijavljen močan pok. FOTO: Fredrik Varfjell Afp
STA, N. P.
 11. 3. 2026 | 19:43
1:53
A+A-

Norveška policija je danes aretirala tri brate zaradi suma »terorističnega bombnega napada«, potem ko je v nedeljo pred ameriškim veleposlaništvom v norveški prestolnici Oslo v zgodnjih jutranjih urah odjeknila eksplozija. Ta je povzročila le manjšo materialno škodo, ranjenih ni bilo. Policijski tožilec Christian Hatlo je na novinarski konferenci danes sporočil, da so brate, norveške državljane iraškega porekla, aretirali v Oslu ob približno 13.30 po srednjeevropskem času. Policija še vedno preiskuje motiv in ne izključuje povezav s kriminalnimi mrežami. »Še vedno delamo na več hipotezah. Ena od njih je, ali gre za ukaz vladne entitete, kar je povsem naravno glede na tarčo in varnostne razmere, v katerih se danes nahaja svet,« je dejal Hatlo. Dodal je, da policija ne izključuje možnosti nadaljnjih aretacij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hatlo je še dejal, da bo preiskava skušala natančno razjasniti, kakšno vlogo so bratje igrali v napadu. Stari so približno 20 let in ne gre za stare znance policije. »Menimo, da je eden od njiju postavil bombo pred veleposlaništvo, druga dva pa sta sokrivca pri dejanju,« je dejal. V nedeljo je okoli 1. ure po srednjeevropskem času pred ameriškim veleposlaništvom v Oslu odjeknila eksplozija, a povzročila le manjšo materialno škodo. Do nje je sicer prišlo v času vojne na Bližnjem vzhodu, ki se je začela 28. februarja z napadi ZDA in Izraela na Iran.

Predstavnika norveške policije na novinarski konferenci v zvezi z eksplozijo na ameriškem veleposlaništvu. FOTO: Fredrik Varfjell Afp
Predstavnika norveške policije na novinarski konferenci v zvezi z eksplozijo na ameriškem veleposlaništvu. FOTO: Fredrik Varfjell Afp

