V ruskem registru potrdil o skladnosti sta dva vpisa, ki sta pritegnila pozornost novinarjev švicarskega časnika NZZ am Sonntag. Prvi je z dne 30. decembra 2022 in zajema 60.000 nabojev, drugi je z dne 5. aprila 2023 in jih zajema še 50.000. Pri obeh je kot proizvajalec naveden Ruag Ammotec iz švicarskega Thuna. Po ugotovitvah časnika naj bi strelivo v Rusijo prispelo prek Slovenije in Kirgizistana.

Ruska uvoznika sta naboje prijavila za civilno uporabo. Švicarski državni sekretariat za gospodarstvo (SECO) jih uvršča med vojaški material. Švica od leta 2014, ko si je Rusija priključila Krim, ne izdaja novih dovoljenj za izvoz vojaškega materiala v Rusijo.

Bern je izvoz dovolil za Slovenijo

Švicarski urad je odobril izvoz streliva v Slovenijo. Kot kupca preiskava navaja slovenskega trgovca z orožjem Gašperja Heybala, ki naj bi švicarskim oblastem zagotovil, da bodo naboji ostali v Sloveniji. Po dokumentih slovenskega obrambnega ministrstva, na katere se sklicuje časnik, naj bi jih pozneje prodal podjetjema v Kirgizistanu, ki se ukvarjata s prodajo lovske opreme. Od tam naj bi strelivo prišlo do dveh ruskih trgovcev.

SECO je v ponedeljek potrdil, da navedbe preverja. Švicarski portal Watson poroča, da so oblasti medtem prepovedale nadaljnje dobave iz Švice podjetju, prek katerega je potekal posel. Družba SwissP Defence, ki danes upravlja tovarno v Thunu, je za NZZ am Sonntag zatrdila, da je pri izvozu ravnala skladno s predpisi, in zanikala, da bi strelivo izvažala v države pod sankcijami.

Heybal je leta 2023 zanikal dobave Rusiji

Heybalovo ime se je v poročanju o strelivu za Rusijo pojavilo že junija 2023. Kot smo takrat poročali, je Politico v ruskih dokumentih o nabavi streliva našel podjetje Valerian, ki ga je ustanovil Heybal. Ta je v odzivu za Politico zanikal, da bi podjetje pošiljalo strelivo v Rusijo. Pojasnil je, da Valerian streliva ne proizvaja in da ne ve, kako se je ime podjetja znašlo v dokumentih. Naše poročanje iz leta 2023.

Švicarji bodo o spremembah zakona o vojaškem materialu glasovali 29. novembra. Spremembe bi državam kupkam v nekaterih primerih omogočile nadaljnji izvoz švicarskega vojaškega materiala brez predhodnega soglasja Berna.