V Rusiji po starem: kaže na še eno visoko zmago stranke Enotna Rusija

Na ruskih parlamentarnih volitvah, ki so se danes zaključile, naj bi po rezultatih vzporednih volitev, ki jih je danes po zaprtju volišč objavil državni inštitut VCIOM, zmagala ruska vladajoča stranka Enotna Rusija. Prejela naj bi 49,4 odstotka glasov, približno toliko kot na volitvah 2021, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Druga največja politična stranka Komunistična partija je prejela 14,2 odstotka podpore, sledili pa sta ji nacionalistična LDPR z 10,7 odstotka podpore in relativno nova stranka Novi ljudje z 9,7 odstotka. Stranka Pravična Rusija je po vzporednih volitvah dosegla 6,6 odstotka, s čimer so vse štiri stranke na dobri poti, da se vrnejo v državno dumo, pa je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Vse stranke, ki so sedele tudi v dosedanjem parlamentu, podpirajo rusko vojno proti Ukrajini, je še poročala dpa. Na volilnih lističih je bilo sicer možno izbirati med desetimi strankami. Edino protivojno stranko, opozicijsko Jabolko, je rusko vrhovno sodišče že pred glasovanjem izločilo iz volilne tekme.

Glasovanje je potekalo tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile. V prizadevanjih za čim višjo udeležbo med 111 milijoni volilnih upravičencev so ruske oblasti volitve razpotegnile čez konec tedna, omogočile so tudi elektronsko glasovanje.

Zabeležili več kot tisoč valov poskuso onemogočanja storitev

Volitve niso potekale brez motenj. Predsednica ruske osrednje volilne komisije Ela Pamfilova je danes sporočila, da so v zadnjih dneh zabeležili več kot tisoč valov poskusov onemogočanja storitev (napadov DDoS), usmerjenih proti volilni infrastrukturi. Po njenih besedah so jih izvedle »visoko usposobljene, dobro usklajene skupine z uporabo orodij umetne inteligence«, je poročanje ruskih tiskovnih agencij povzela AFP. Moskva in okoliška regija pa sta ponoči bili tudi tarča obsežnega ukrajinskega napada z droni, umrla sta najmanj dva človeka, 20 je bilo ranjenih, so sporočile oblasti. Po besedah župana ruske prestolnice Sergeja Sobjanina je bil namen napada motenje parlamentarnih volitev v državi, je še poročala AFP.