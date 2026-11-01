V Rusiji tik pred zdajci preprečili katastrofo? Mladoletnika so prijeli

Ruska policija je v zvezi z domnevnim načrtom napada aretirala mladoletnika, potem ko je ameriško veleposlaništvo oblasti v ruski prestolnici opozorilo na morebiten teroristični napad v zgodovinskem parku Caricino na južnem delu mesta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oblečen v podkapo, kapo in zaščitna očala ter držal predmet

Ruska varnostna služba FSB je sporočila, da je aretirala mladoletnika, ki je na družbenem omrežju TikTok objavil fotografije, na katerih je bil oblečen v podkapo, kapo in zaščitna očala ter držal predmet, ki je spominjal na avtomatsko orožje. Neznanec, za katerega so pri FSB navedli, da je ruski državljan, je objavil fotografije, posnete v parku Caricino, skupaj s pripisom »Našel sem kraj«, domnevno je bil včlanjen v neonacistični kanal na Telegramu, so poročala ruske tiskovne agencije. FSB se je ob tem zahvalil ameriški strani za informacije, ki so jih podali.

ZDA so Rusijo že prej opozarjale na domnevne načrtovane napade, med drugim tudi marca 2024, nekaj tednov pred napadom skrajnežev na moskovsko koncertno dvorano, v katerem je umrlo več kot 100 ljudi.