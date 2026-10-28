V Španiji trčila vlaka, smrtnih žrtev je ogromno (VIDEO)

V trčenju dveh hitrih vlakov v osrednji Španiji je danes umrlo najmanj 39 ljudi, več jih je poškodovanih, so sporočile regionalne oblasti. Zaradi nesreče je zaprta železniška proga, ki povezuje prestolnico Madrid in južno regijo Andaluzijo. Podrobnosti o dogodku še niso znane, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nesreča se je zgodila malo pred deveto uro med občinama Urda in Orgaz v provinci Toledo v osrednji Španiji. Po prvih informacijah upravljavca španskih železnic Adif sta oba vlaka peljala proti jugu v smeri Andaluzije, ko je eden od zadaj trčil v drugega. Eden od vlakov pripada državnemu železniškemu podjetju, drugi pa zasebnemu ponudniku.

Španski premier Pedro Sanchez je že izrazil pretresenost po nesreči. »Pretresen sem zaradi hude železniške nesreče v Toledu,« je zapisal na družbenem omrežju X in izrazil sočutje, solidarnost in podporo vsem žrtvam in njihovim družinam.

Španijo sta v začetku leta pretresli dve hudi železniški nesreči s številnimi žrtvami. Januarja sta v Andaluziji trčila dva hitra vlaka, v nesreči je umrlo 46 ljudi, poškodovanih je bilo več kot 120. Le dva dni pozneje je lokalni vlak blizu Barcelone trčil v ostanke podpornega zidu, ki se je podrl na tire. Strojevodja je umrl, več deset potnikov pa je bilo poškodovanih. Španija se je 31. januarja z državno žalno slovesnostjo poklonila žrtvam. Nesrečam je sledila tudi stavka strojevodij.