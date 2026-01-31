  • Delo d.o.o.
VOJSKA

V Srbiji kmalu obvezno služenje, jeseni vpisovanje vojaških obveznikov

Odločili so se za 75-dnevni vojaški rok.
V Srbiji so obvezno služenje vojaškega roka ukinili v začetku leta 2011. FOTO: Zorana Jevtić/Reuters
V Srbiji so obvezno služenje vojaškega roka ukinili v začetku leta 2011. FOTO: Zorana Jevtić/Reuters
Ju. P., STA
 31. 1. 2026 | 05:08
1:32
A+A-

V Srbiji bodo konec leta ali na začetku prihodnjega znova uvedli obvezno služenje vojaškega roka, je napovedal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Po poročanju portala N1 Srbija je dejal, da za zdaj še ni jasno, ali se bo služenje 75-dnevnega obveznega vojaškega roka začelo decembra letos ali marca 2027. »V naslednjem mesecu ali dveh bomo sprejeli to odločitev in jo poslali v srbski parlament, septembra ali oktobra pa se bo začelo vpisovanje vojaških obveznikov,« je napovedal.

Srbski predsednik je septembra 2024 podpisal soglasje za ponovno uvedbo obveznega služenja. V Srbiji so obvezno služenje vojaškega roka ukinili v začetku leta 2011, pred ponovno uvedbo pa mora parlament sprejeti ustrezen zakon.

Na vprašanje, zakaj še ni odločeno, kdaj se bo začelo služenje vojaškega roka, je Vučić odgovoril: »Pripraviti moramo vse objekte. Imamo dovolj pušk in škornjev, toda nekatere stvari še niso popolnoma pripravljene.« Dodal je, da je treba obnoviti naborniške centre, izboljšati ambulante in druge objekte.

Vučić je zagotovil, da želijo, da mladi vojaško službo preživijo v najboljših razmerah. »Da pridobijo potrebno odgovornost in resnost kot tudi odnos do domoljubja,« je dejal. 

SrbijaAleksandar Vučićvojskasluženje vojaškega rokavojaški rok
