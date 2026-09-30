V Srbiji na pohodu nenavaden virus, ki povsem ohromi mišice, ogroženi predvsem otroci in zaposleni

Zdravstveni domovi po vsej Srbiji od sredine septembra beležijo močno povečanje bolnikov s simptomi okužb dihal, ki se kažejo v nenavadno hudi obliki. Večina okuženih poleg povišane telesne temperature, ki jo izmenjaje spremljajo vročinski oblivi in mrzlica, poroča o izraziti šibkosti v nogah in popolni nezmožnosti samostojne hoje, ki po besedah ​​zdravnikov lahko traja več dni. Sprememba vremena, to je padec temperature ter posledično več druženja v zaprtih prostorih, je botrovala hitremu širjenju okužbe, ki prizadene predvsem otroke ter zaposlene med 20. in 65. letom starosti, piše Dnevnik.hr.

»Eden najhujših simptomov tega virusa je šibkost mišic, ki tako rekoč ohromi celotno telo. Bolniki poročajo, da ne morejo stati, nekateri sploh ne morejo vstati iz postelje, so slabotni in potrebujejo pomoč, takšni ne smejo ostati sami doma, saj obstaja nevarnost poškodb zaradi padcev,« je opozorilo zdravnica splošne medicine iz beograjskega zdravstvenega doma povzema Nova.rs. Sam virus običajno ostane v telesu od tri do pet dni, oteženo gibanje in občutek izčrpanosti pa lahko trajata več tednov, še dodajajo zdravniki.

V razredih in pisarnah se virusi hitro širijo

Pojasnjujejo, da je veliko respiratornih virusov, ki trenutno krožijo med populacijo, nevrotropnih, kar pomeni, da lahko prizadenejo živčne celice. Kakršno koli gibanje je zato pri okuženih strogo prepovedano, priporoča pa se počitek, dokler okuženi povsem ne okreva.

V Srbiji se med prebivalstvom poleg sezonskih respiratornih viroz hitro širi tudi koronavirus, ki prav tako povzroča mišično oslabelost, predvsem v nogah, ki jo spremlja tudi vrtoglavica, okuženi pa pogosto poročajo tudi o hudih bolečinah v grlu. Število okuženih s koronavirusom se je septembra glede na avgust povečalo za 50 odstotkov, pišejo srbski mediji. »Največ obolelih je med otroki, pa tudi med občani, starimi od 20 do 64 let. Imamo do 50 pregledov na zdravnika na izmeno, kar je dvakrat več od povprečja. Najmanj je upokojencev, predvsem zato, ker se držijo zase in se malo gibljejo, sploh ko se začnejo epidemije. Otroci se okužijo, ker hodijo v šolo, vrtce, delovno sposobna populacija hodi v službo, v kolektivih pa je okužbe nemogoče obvladati,« so za srbske medije še povedali v enem od beograjskih zdravstvenih domov.