V Srbiji odprli tovarno za sestavljanje izraelskih dronov: »Sestavljali jih bomo za srbsko vojsko in druge« (VIDEO)

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes v Srbiji odprl tovarno za sestavljanje izraelskih dronov. Po njegovih navedbah naj bi zaposlovala okoli 100 delavcev ter proizvajala opremo za potrebe srbske vojske in oboroženih sil drugih držav.

»anes zjutraj sem bil še posebej ponosen na Srbijo in njene uspehe. Odprl sem tovarno za sestavljanje najsodobnejših dronov izraelske proizvodnje, ki bo zaposlovala okoli 100 ljudi in proizvajala najsodobnejšo opremo tako za srbsko vojsko kot za vojske nekaterih drugih držav,« je zapisal Vučić na družbenem omrežju Instagram.

Novinarjev po njegovih besedah niso povabili na ogled »zaradi zaupnosti proizvodnega postopka«, prav tako niso objavili lokacije tovarne.

Po Vučićevih besedah nameravajo sodelovanje z izraelskimi partnerji razširiti tudi na druge dele Srbije. »Naši načrti so ogromni. Verjamemo, da bomo z našimi izraelskimi partnerji po vsej Srbiji odprli še najmanj tri tovarne,« je še zapisal.

Sodelovanje Srbije z izraelsko obrambno industrijo pri proizvodnji dronov je srbski predsednik napovedal avgusta. Izraelski časnik Haaretz in balkanska raziskovalna mreža Birn sta pred tem po skupni raziskavi poročala, da bo tovarna v skupni lasti srbskega državnega podjetja SDPR in izraelskega orožarskega velikana Elbit Systems, pri čemer naj bi večinski delež pripadel slednjemu.