V prestolnici Srbije so včeraj pokopali nekdanjega generala sil bosanskih Srbov Ratka Mladića, ki je v starosti 84 let umrl v bolnišničnem zaporu med prestajanjem dosmrtne zaporne kazni v Haagu na Nizozemskem. Ob slovesu od tako imenovanega bosanskega klavca, ki je bil obsojen med drugim zaradi obleganja Sarajeva, med katerim je umrlo več kot 12.000 civilistov, in genocida v Srebrenici, kjer so sile bosanskih Srbov julija 1995 ubile več kot 8000 Bošnjakov, se je zbrala ogromna in nepregledna množica ljudi.

Krsta z Mladićevimi posmrtnimi ostanki, kapo in sabljo je bila dopoldne v cerkvi svetega Luke na Košutnjaku, kjer je pravoslavno bogoslužje vodil srbski patriarh Porfirij, varovali in nosili pa so jo vojaki srbske vojske. Ves pogrebni ceremonial je bil izveden z najvišjimi vojaškimi častmi.

Opoldne se je začel pogrebni sprevod, na mednarodnem sodišču za vojne zločine v Haagu obsojenega vojnega zločinca so prenesli v družinsko grobnico na pokopališču Topčider, kjer je pokopan poleg svoje hčere Ane, ki je bila njegova ljubljenka. Ena najboljših študentk medicine se je marca 1994 v družinski hiši ustrelila z očetovo pištolo.

Koloni ljudi, ki so prišli na zadnje slovo od vojnega zločinca Mladića, ni bilo videti konca. Mnogi so si vzeli dopust in preložili opravke, zaradi česar je bil promet v okoliških ulicah zaprt, policija pa je varovala območje. Srbski predsednik Aleksandar Vučić se pogreba ni udeležil, kot razlog pa je navedel, da je bil takrat na uradnem obisku v Srbiji uzbekistanski predsednik. Med obiskovalci sta bila opažena predsednikov sin Danilo Vučić in ruski veleposlanik v Srbiji Aleksander Bocan-Harčenko.

Pogreb z najvišjimi državnimi častmi za bosanskega klavca, ki je v nasprotju z njegovimi žrtvami mirno preživel jesen življenja in umrl od starosti, je sprožil številne obsodbe v Srbiji, Bosni in med demokratično javnostjo po Evropi in svetu. V Bosni so, na primer, nekateri TV-operaterji prepovedali oziroma prekinili predvajanje prenosa pogreba.