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PROMETNA NESREČA

V središču prestolnice trčili vozili iz kolone premierja, policija preverja okoliščine (VIDEO in FOTO)

Kot so pojasnili iz vlade, je vozilo, v katerem se je peljal Andrej Plenković, trčilo v drugo vozilo iz varovane kolone.
V dogodku ni bil nihče poškodovan, na kraju pa je videti policiste med opravljanjem ogleda. FOTO: Lucija Ocko/Pixsell

V dogodku ni bil nihče poškodovan, na kraju pa je videti policiste med opravljanjem ogleda. FOTO: Lucija Ocko/Pixsell

Prizorišče prometne nesreče na križišču Savske ceste in Ulice Farkaša Vukotinovića. FOTO: Lucija Ocko/Pixsell

Prizorišče prometne nesreče na križišču Savske ceste in Ulice Farkaša Vukotinovića. FOTO: Lucija Ocko/Pixsell

Ob močnem zaviranju sta trčili dve vozili iz spremstva hrvaškega premierja Andreja Plenkovića. FOTO: Lucija Ocko/Pixsell

Ob močnem zaviranju sta trčili dve vozili iz spremstva hrvaškega premierja Andreja Plenkovića. FOTO: Lucija Ocko/Pixsell

FOTO: Lucija Ocko/Pixsell

FOTO: Lucija Ocko/Pixsell

FOTO: Lucija Ocko/Pixsell

FOTO: Lucija Ocko/Pixsell

FOTO: Lucija Ocko/Pixsell

FOTO: Lucija Ocko/Pixsell

V dogodku ni bil nihče poškodovan, na kraju pa je videti policiste med opravljanjem ogleda. FOTO: Lucija Ocko/Pixsell
Prizorišče prometne nesreče na križišču Savske ceste in Ulice Farkaša Vukotinovića. FOTO: Lucija Ocko/Pixsell
Ob močnem zaviranju sta trčili dve vozili iz spremstva hrvaškega premierja Andreja Plenkovića. FOTO: Lucija Ocko/Pixsell
FOTO: Lucija Ocko/Pixsell
FOTO: Lucija Ocko/Pixsell
FOTO: Lucija Ocko/Pixsell
STA, N. P.
 2. 7. 2026 | 13:58
 2. 7. 2026 | 14:34
1:25
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V središču Zagreba se je danes zgodila manjša prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi vozili iz varovane kolone hrvaškega premierja Andreja Plenkovića. Kot so za medije pojasnili iz vlade, je vozilo, v katerem se je peljal Plenković, trčilo v drugo vozilo iz varovane kolone. V nesreči ni bilo poškodovanih. Vozili sta trčili ob vračanju premierja s seje vlade, ki je potekala v Narodni in univerzitetni knjižnici (NSK). 

»Nihče ni bil poškodovan. V prometni nesreči niso bila udeležena druga vozila, prav tako niso bili ogroženi pešci,« je za hrvaški Večernji list potrdil tiskovni predstavnik vlade Marko Milić. Policija opravlja ogled kraja nesreče, s katerim bo ugotovila vse okoliščine dogodka.

Plenković se je po pisanju hrvaškega portala Index vozil v oklepni limuzini audi A8 L security, ki jo hrvaško notranje ministrstvo uporablja za prevoz najvišjih državnih predstavnikov in drugih posebej varovanih oseb. Vozilo zaradi zaščitnih jeklenih plošč, večslojnih neprebojnih stekel ter sistemov za zaščito pred eksplozijami in kemičnimi napadi tehta skoraj štiri tone.

FOTO: Lucija Ocko/Pixsell
FOTO: Lucija Ocko/Pixsell

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