V streljanju na znameniti plaži umrlo 11 ljudi (FOTO)

Avstralska policija je danes sporočila, da je bilo v streljanju na znameniti plaži Bondi v Sydneyju ubitih več ljudi, neuradno 11. Dva strelca naj bi pridržali. Po poročanju avstralskih medijev je bila tarča judovsko praznovanje. Po podatkih reševalcev so v bolnišnico prepeljali osem ljudi.

Policija zvezne države Novi Južni Wales je sporočila, da so dva strelca »nevtralizirali«, medtem ko policijska operacija še vedno poteka, območje preiskujejo zaradi domnevnih eksplozivnih naprav. Policija je ljudi pozvala, naj se izogibajo območju. Natančnega števila smrtnih žrtev še niso posredovali.

Streljanje na znameniti plaži. FOTO: David Gray/Afp

Po prvih poročilih je bila tarča napada praznovanje ob začetku judovskega festivala hanuka, ki letos poteka od danes do 22. decembra. »Na dogodku ob hanuki so odjeknili streli,« je na družbenem omrežju X zapisalo Avstralsko judovsko združenje. Policija je sicer navedla, da v tej fazi še ni znano, ali je incident povezan z dogodkom ob začetku praznovanja hanuke, ki je potekal na plaži Bondi.

Reševalne službe so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile, da so po incidentu osem ljudi odpeljali v bolnišnice. Podatki o morebitnih smrtnih žrtvah še niso na voljo. Avstralski premier Anthony Albanese je prizore v Bondiju opisal kot šokantne in pretresljive, povzema britanski BBC.