V svetu buč je ta inženir in kmetovalec Picasso

Noč čarovnic je tik pred vrati, kar pomeni, da ima Mike Valladao polne roke dela. Američan, sicer sistemski inženir v podjetju za kibernetsko varnost, se prelevi v kmetovalca Mika, javnost pa ga pozna tudi kot Picassa med izrezovalci buč. Že več kot štiri desetletja namreč iz velikanskih buč ustvarja prave umetnine.

363 kilogramov je tehtala njegova najtežja.

Mike iz San Joseja v Kaliforniji je v tem času izdelal že več sto mojstrovin, od grozljivih do hudomušnih podob, čarovnic, zmajev ter znanih likov iz popkulture, kot sta Yoda in Charlie Brown. Ni umetnik po izobrazbi, vsekakor pa je po duši; navdiha mu nikoli ne zmanjka, največkrat ga doleti kar med sprehodom po ulici in opazovanjem obrazov.

Inženirska žilica

Orjaške buče, sorto atlantic, je začel gojiti sredi osemdesetih let minulega stoletja: pridelek je bil obilen, po večini ga je prodal, nekaj plodov pa obdržal. In ker nazadnje ni vedel, kaj bi z njimi, je nekega dne vanje zasadil nož in začel rezljati. Roka je stekla kar sama od sebe, pred njim so začele nastajati umetnine, ki so osupnile še njega samega. Pri tem ga je vodila tudi inženirska žilica, pojasnjuje, saj na rezljanje buč gleda kot na projekt, tehnični izdelek, ki nastaja sistematično, plast za plastjo. Skozi desetletja se je še posebej izmojstril v ustvarjanju tridimenzionalnih podob, pri katerih so oči videti udrte, nos pa izstopa s površine. Sorta atlantic ima debelo lupino, kar mu omogoča plitvo ali pa globoko rezljanje, pojasnjuje.

Rezljanje buč je zanj tehnični projekt.

Nekoč je tudi tekmoval z najtežjimi bučami (njegova rekorderka je tehtala 363 kilogramov), a je nazadnje ugotovil, da je vzgoja tako težkih primerkov preveč zahtevna in da se bo raje osredotočil na umetniško plat buč. Njegovo nadarjenost so priznali tudi organizatorji festivala buč Half Moon Bay Art & Pumpkin Festival v Kaliforniji in ga povabili, da svoje delo predstavi obiskovalcem. Mike tam ustvarja kar na odru, tako da lahko obiskovalci od blizu spremljajo, kako iz velikanskih plodov nastajajo nenavadne podobe, vabijo pa ga tudi na druge dogodke po ZDA, sejme in celo v televizijske oddaje.

Čeprav so njegove stvaritve kratkega veka in začnejo po nekaj dneh propadati, pravi, da buča s staranjem celo pridobi značaj. Ustvarjalnih idej mu še ne primanjkuje, zagotavlja, zato svojih nožev še ne bo odložil.