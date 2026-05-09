V teh državah so kreme za sončenje prepovedane: če potujete tja, jih takoj zavrzite

Krema za sončenje je obvezna spremljevalka v potovalni torbi, zlasti če se odpravljate na s soncem obsijane eksotične destinacije, pa tudi poleti na jadransko obalo. Vendar pa je vse več držav, ki so sprejele odločitve o omejevanju ali prepovedi krem za sončenje, razlog za to pa je zaščita morskih ekosistemov.

Ni skrivnost, da so kreme za sončenje polne kemičnih sestavin, ki se z izpiranjem v vodi sproščajo v občutljiv vodni ekosistem in ga lahko trajno poškodujejo. To se najbolj nanaša na uničevanje koralnih grebenov in občutljivega morskega življenja.

Kemični UV-filtri povzročijo beljenje koral, ovirajo rast

Znanstvene raziskave so pokazale, da lahko nekateri kemični UV-filtri – kot sta oksibenzon in oktinoksat – povzročijo beljenje koral, ovirajo njihovo rast ter negativno vplivajo na morske organizme.

Kje veljajo omejitve?

Eden najznamenitejših primerov so Havaji, kjer je prepovedana prodaja krem, ki vsebujejo določene škodljive kemikalije. Cilj je ohranitev koralnih grebenov, ki so ključni za lokalni ekosistem in turizem. Še strožji pristop ima Palau, otoška država v Tihem oceanu. Tam so prepovedani uvoz in prodaja širokega spektra kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo za morje škodljive sestavine, takšne izdelke pa lahko turistom ob vstopu v državo tudi zasežejo.

Na Tajskem omejitve veljajo predvsem v morskih narodnih parkih, podobna pravila pa se uporabljajo tudi v delih Mehike, zlasti na zaščitenih območjih in v ekoloških parkih. Tudi posamezne karibske destinacije, kot sta Aruba in Bonaire, so uvedle prepovedi določenih kemikalij v kremah za sončenje, podobno pa velja tudi na Deviških otokih in v delu Floride.

Ali so takšne kreme v prodaji v Sloveniji?

Evropska unija ima enega najstrožjih sistemov regulacije kozmetike na svetu. Vsi UV-filtri morajo biti odobreni in varnostno ocenjeni, preden pridejo na trg. To vključuje tudi nekatere od omenjenih sestavin, kot sta oksibenzon in oktinoksat, ki sta v EU dovoljena, vendar v strogo omejenih koncentracijah.

Pogosteje se pojavljajo v izdelkih nižjega cenovnega razreda, zlasti pri množičnih blagovnih znamkah. A število proizvajalcev, ki so te sestavine iz svojih formul odstranili, vztrajno narašča, zato je na trgu vse več krem z oznakami oxybenzone free ali octinoxate free, pa tudi krem z alternativno, okolju prijaznejšo sestavo in naravnimi sestavinami.