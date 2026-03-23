V tej balkanski državi je vlada prepolovila DDV na pogonska goriva

Makedonska vlada je znižala davek na dodano vrednost (DDV) na pogonska goriva, da bi ublažila skok cen energije in izdelkov. DDV na gorivo je od danes tako nižji za osem odstotnih točk in znaša 10 odstotkov. Cene dizla in bencina so po navedbah premierja Hristijana Mickoskega najnižje v regiji, poroča makedonska tiskovna agencija Mia. Znižan davek na gorivo bo veljal naslednja dva tedna, je v nedeljo po izredni seji vlade sporočil Mickoski.

Cene goriv v Severni Makedoniji po navedbah portala nafta.hr danes znašajo približno 86,5 denarja (okoli 1,40 evra) za liter 95-oktanskega bencina, 88,5 denarja (okoli 1,44 evra) za liter 98-oktanskega bencina ter 92 denarjev (okoli 1,49 evra) za liter dizla. Mickoski je v nedeljo izrazil prepričanje, da so nižje cene goriva najhitrejši način za preprečevanje nadaljnjih podražitev v celotnem gospodarstvu. »Stabilizacija cen goriva varuje tudi cene hrane, prevoza in storitev,« je dejal. Trgovce in proizvajalce je ob tem pozval k odgovornemu ravnanju in napovedal okrepljen nadzor trga. Vsakršne zlorabe, umetno dvigovanje cen ali oderuštvo bodo po njegovih besedah odkrili in sankcionirali.