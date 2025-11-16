V tej državi potrdili izbruh smrtonosnega virusa marburg, omenjajo med 25- in 80-odstotno smrtnost

Etiopija je potrdila izbruh smrtonosnega virusa marburg, zlasti na območjih na jugu države, so v soboto sporočili iz afriškega centra za nadzor in preprečevanje bolezni (Africa CDC), poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gre za nevaren virus, podoben eboli.

»Nacionalni referenčni laboratorij v Etiopiji je potrdil bolezen, ki jo povzroča virus marburg. Potekajo nadaljnje epidemiološke preiskave in laboratorijske analize, odkriti virusni sev pa kaže podobnosti s tistimi, ki so bili že prej identificirani v Vzhodni Afriki,« je sporočil afriški CDC.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je ob tem sporočila, da so oblasti v Etiopiji hitro reagirale, potrdile izbruh in ga uspešno omejile. WHO bo še naprej sodelovala z Etiopijo, da bi z učinkovitim skupnim odzivom preprečili širjenje virusa v druge dele vzhodne Afrike.

Med drugim povzroča obliko hemoragične mrzlice

Zaradi bolezni MVD, ki jo povzroča virus marburg, je letos umrlo deset ljudi v Tanzaniji, lani pa 15 v Ruandi.

Virus marburg je zelo nevaren patogen, ki povzroča obliko hemoragične mrzlice, krvavitve in potencialno tudi odpoved organov. Je del tako imenovane družine filovirusov, v katero spada tudi virus ebola, ki je v preteklosti že večkrat pustošil po Afriki.

Za virus marburg še ni uradno priznanega cepiva ali protivirusnega zdravljenja, smrtnost v primeru okužbe pa se giblje med 25 in 80 odstotki. Možnosti za preživetje se sicer povečajo z ustrezno hidracijo in zdravljenjem posameznih simptomov, še navaja AFP.