  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IZ PREKRŠKA V KAZNIVO DEJANJE

V tej evropski državi bodo morali prehitri vozniki odslej v zapor

Prehitrim voznikom bodo zasegli tudi vozilo in za tri leta odvzeli vozniški izpit.
Lani so v državi zabeležili 63.217 primerov, ko so vozniki za 50 kilometrov na uro ali več prekoračili najvišjo dovoljeno hitrost (fotografija je simbolična). FOTO: Grassetto/Getty Images
Lani so v državi zabeležili 63.217 primerov, ko so vozniki za 50 kilometrov na uro ali več prekoračili najvišjo dovoljeno hitrost (fotografija je simbolična). FOTO: Grassetto/Getty Images
STA, B. K. P.
 29. 12. 2025 | 14:56
1:56
A+A-

V Franciji je z današnjim ponedeljkom v veljavo stopil odlok , s katerim je prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti za 50 kilometrov na uro ali več postala kaznivo dejanje, voznikom pa v tem primeru grozi do tri mesece zapora in globa do 3750 evrov. Odlok so po poročanju francoskega dnevnika Le Monde uveljavili v skladu z zakonom, s katerim so v okviru boja proti nasilju v prometu julija letos uvedli kaznivo dejanja umora v prometu. Doslej so za prekoračitev dovoljene hitrosti za 50 kilometrov na uro in več morali vozniki plačati do 1500 evrov kazni ob izgubi šestih točk na vozniškem dovoljenju. V primeru večkratnih kršitev pa je prekršek postal kaznivo dejanje, navaja radio Franceinfo.

V skladu z danes uveljavljenim odlokom bodo vozniki kaznovani s tremi meseci zapora in do 3750 evrov globe ter vpisom v kazensko evidenco. Zasegli jim bodo tudi vozilo in za tri leta odvzeli vozniški izpit. Pet let ali več jim bo prepovedana tudi vožnjo nekaterih motornih vozil, morali pa bodo tudi opraviti tečaj o varnosti v cestnem prometu. Za strožje kazni so se odločili, potem ko je medresorska delegacija za prometno varnost ugotovila, da dosedanje kazni niso bile dovolj stroge, da bi imele odvračalni vpliv na nevarno vožnjo. Lani so v državi zabeležili 63.217 primerov, ko so vozniki za 50 kilometrov na uro ali več prekoračili najvišjo dovoljeno hitrost. To je bilo 69 odstotkov več kot leta 2017. Prevelika hitrost je sicer eden glavnih vzrokov prometnih nesreč s smrtnimi žrtvami. Lani so prometne nesreče v Franciji zahtevale 3190 življenj.

Več iz teme

promethitrostprekoračitev hitrostizaporna kazenFrancija
ZADNJE NOVICE
16:01
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Pijan bežal pred policisti in trčil v službeno vozilo, plačal bo astronomsko kazen

Na območju Dobruške vasi so imeli policisti veliko dela z neodgovornimi vozniki.
29. 12. 2025 | 16:01
15:44
Bulvar  |  Tuji trači
PRESTIŽNA NAGRADA

Harrison Ford: od mizarja do Indiane Jonesa in Hana Sola

Harrisonu Fordu nagrada igralskega sindikata za življenjsko delo. 32. podelitev priznanj SAG-AFTRA bo 1. marca prihodnje leto.
29. 12. 2025 | 15:44
15:28
Bulvar  |  Glasba in film
EVROVIZIJA

Slovenski glasbenici uspešni na tujih predizborih za pesem Evrovizije

Tekmovanje za pesem Evrovizije bo prihodnje leto na Dunaju.
29. 12. 2025 | 15:28
15:15
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNA MODROST

Očistimo nihalo, hranimo ga ločeno in ne dovolimo, da ga prijemajo drugi

Tako zagotovimo, da odgovori res prihajajo skozi intuicijo.
29. 12. 2025 | 15:15
15:01
Video
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Ena navada pri mizi, ki v nekaj sekundah pokvari praznično druženje

Praznični bonton brez stresa: zakaj telefon ne sodi na mizo in zakaj je hitenje največja napaka praznikov. Nasveti strokovnjakinje za lepše odnose.
29. 12. 2025 | 15:01
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TVEGANJE

Temna plat decembrskih praznikov: med njimi je več primerov velikokrat usodne težave

Podatki kažejo, da je 25. december dan, na katerega je zabeleženih več srčnih zapletov kot v katerem koli drugem obdobju leta.
29. 12. 2025 | 15:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki