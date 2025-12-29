V tej evropski državi bodo morali prehitri vozniki odslej v zapor

V Franciji je z današnjim ponedeljkom v veljavo stopil odlok , s katerim je prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti za 50 kilometrov na uro ali več postala kaznivo dejanje, voznikom pa v tem primeru grozi do tri mesece zapora in globa do 3750 evrov. Odlok so po poročanju francoskega dnevnika Le Monde uveljavili v skladu z zakonom, s katerim so v okviru boja proti nasilju v prometu julija letos uvedli kaznivo dejanja umora v prometu. Doslej so za prekoračitev dovoljene hitrosti za 50 kilometrov na uro in več morali vozniki plačati do 1500 evrov kazni ob izgubi šestih točk na vozniškem dovoljenju. V primeru večkratnih kršitev pa je prekršek postal kaznivo dejanje, navaja radio Franceinfo.

V skladu z danes uveljavljenim odlokom bodo vozniki kaznovani s tremi meseci zapora in do 3750 evrov globe ter vpisom v kazensko evidenco. Zasegli jim bodo tudi vozilo in za tri leta odvzeli vozniški izpit. Pet let ali več jim bo prepovedana tudi vožnjo nekaterih motornih vozil, morali pa bodo tudi opraviti tečaj o varnosti v cestnem prometu. Za strožje kazni so se odločili, potem ko je medresorska delegacija za prometno varnost ugotovila, da dosedanje kazni niso bile dovolj stroge, da bi imele odvračalni vpliv na nevarno vožnjo. Lani so v državi zabeležili 63.217 primerov, ko so vozniki za 50 kilometrov na uro ali več prekoračili najvišjo dovoljeno hitrost. To je bilo 69 odstotkov več kot leta 2017. Prevelika hitrost je sicer eden glavnih vzrokov prometnih nesreč s smrtnimi žrtvami. Lani so prometne nesreče v Franciji zahtevale 3190 življenj.