V tej evropski državi fizično kaznovanje otrok ne bo več dovoljeno

Z novim letom bo na Češkem stopil v veljavo amandma k civilnemu zakoniku, ki prepoveduje fizično kaznovanje otrok v vseh primerih in vseh okoliščinah. Češka je postala že 69. država na svetu, ki je uzakonila otrokove pravice do zaščite pred nasilnim kaznovanjem.

V Sloveniji smo enako sprejeli že pred slabim desetletjem, čeprav mnogo staršev za štirimi stenami še vedno pogosto nad otroka dvigne roko. Na Češkem pa to počne kar 40 odstotkov vseh staršev, je pokazala raziskava, ki so jo izvedli na eni od tamkajšnjih univerz, poleg tega več kot polovica vprašanih staršev fizično kaznovanje otrok vidi kot ustrezno metodo discipliniranja, piše portal Prague Morning.

Na Češkem je fizično kaznovanje sicer dopustno ne le doma, temveč tudi v mnogih sirotišnicah in vzgojno-izobraževalnih ustanovah, kjer še vedno prakticirajo tudi klečanje v kotu na golih tleh, kot se ga pri nas večinoma spomnijo le še babice in prababice. V zadnjih desetletjih so sicer češki raziskovalci izvedli več raziskav, da bi ugotovili, kakšen je vpliv fizičnega kaznovanja na otroka in njihovo odnašanje, in niti v eni od raziskav ni bilo pozitivnih rezultatov.

Fizično kaznovanje otrok, se je izkazalo, ne vpliva dobro ne kratkoročno niti dolgoročno, zaradi njega niso bili otroci nič bolj poslušni, še več – v eni od raziskav so ugotovili, da je pri otrocih, ki jih redno ali pogosto fizično kaznujejo, kar 24 odstotkov manj možnosti, da se bodo razvijali enako kot njihovi vrstniki, ki jih fizično ne kaznujejo.