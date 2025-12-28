  • Delo d.o.o.
ŠPANIJA

V tej evropski državi hude poplave: sprožili sistem hitrega obveščanja, ljudi pozvali, da naj bodo doma (VIDEO)

Prizadeta so območja Andaluzije, pa tudi Valencie in Murcie. Voda je odnašala avtomobile, ponekod je bil moten tudi promet.
Španijo so zajele hude poplave. FOTO: zaslonska slika/X
Španijo so zajele hude poplave. FOTO: zaslonska slika/X
STA, M. J.
 28. 12. 2025 | 22:17
V poplavah, ki jih je konec tedna povzročilo močno deževje v južni in vzhodni Španiji, je življenje izgubila ena oseba, še dve pa pogrešajo, so danes sporočili predstavniki oblasti in reševalnih služb. Prizadeta so območja Andaluzije, pa tudi Valencie in Murcie, poročajo agencije. Voda je odnašala avtomobile, ponekod je bil moten tudi promet.

Reševalne službe so truplo našle na območju Malage, kjer še vedno pogrešajo eno osebo. Druga oseba naj bi izginila v bližini Granade, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Španski premier Pedro Sanchez je v objavi na družbenem omrežju X pozval prebivalstvo, naj bo »skrajno pazljivo«, oblasti pa so za območje Valencie danes sprožile sistem hitrega obveščanja ter pozvale ljudi, naj ostanejo doma. Opozarjajo tudi pred nevarnostjo novih poplav, vremenske razmere naj bi se postopno umirile v naslednjih dneh.

Španijo so v zadnjih letih možno prizadele podnebne spremembe v obliki ekstremnih vročinskih valov ter močnih deževij. Katastrofalne poplave na vzhodu in jugu Španije so oktobra 2024 terjale več kot 230 življenj, večinoma v regiji Valencia.

ZADNJE NOVICE
23:04
Novice  |  Slovenija
LOTO

Izžrebana je bila rekordna šestica v igri Loto, znano, kje je bila vplačana dobitna kombinacija

Šestica je bila danes vredna 2.329.866,10 evra. Po plačilu 15-odstotnega davka v višini 349.479,9 evra bo nagrajencu oziroma nagrajenki ostalo 1.980.386,20 evra.
28. 12. 2025 | 23:04
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Prvi skok

O začetkih.
Marko Kočevar28. 12. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Mateja Lahovnika: Volilno leto

Samo najbolj naivni mislijo, da bo predvolilne račune namesto nas plačal kdo drug.
Matej Lahovnik28. 12. 2025 | 22:25
22:17
Novice  |  Svet
ŠPANIJA

V tej evropski državi hude poplave: sprožili sistem hitrega obveščanja, ljudi pozvali, da naj bodo doma (VIDEO)

Prizadeta so območja Andaluzije, pa tudi Valencie in Murcie. Voda je odnašala avtomobile, ponekod je bil moten tudi promet.
28. 12. 2025 | 22:17
21:21
Novice  |  Slovenija
VIRUSI RAZSAJAJO

Moški ves prestrašen prišel po zdravniško pomoč, svetoval mu je ChatGPT

ChatGPT mu je rekel, da ima najverjetneje gobavost. V Zdravstvenem domu Kamnik imajo te dni povečan pritok pacientov.
28. 12. 2025 | 21:21
20:01
Novice  |  Svet
VOJNA V UKRAJINI

Srečanje Trumpa in Zelenskega končano, po pogovorih prišla dobra novica (VIDEO)

Ameriški predsednik je ob prihodu ukrajinskega predsednika na posestvo Mar-a-Lago povedal, da tako Zelenski kot Putin mislita resno glede miru.
28. 12. 2025 | 20:01

Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
