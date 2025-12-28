V tej evropski državi hude poplave: sprožili sistem hitrega obveščanja, ljudi pozvali, da naj bodo doma (VIDEO)

V poplavah, ki jih je konec tedna povzročilo močno deževje v južni in vzhodni Španiji, je življenje izgubila ena oseba, še dve pa pogrešajo, so danes sporočili predstavniki oblasti in reševalnih služb. Prizadeta so območja Andaluzije, pa tudi Valencie in Murcie, poročajo agencije. Voda je odnašala avtomobile, ponekod je bil moten tudi promet.

Reševalne službe so truplo našle na območju Malage, kjer še vedno pogrešajo eno osebo. Druga oseba naj bi izginila v bližini Granade, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Španski premier Pedro Sanchez je v objavi na družbenem omrežju X pozval prebivalstvo, naj bo »skrajno pazljivo«, oblasti pa so za območje Valencie danes sprožile sistem hitrega obveščanja ter pozvale ljudi, naj ostanejo doma. Opozarjajo tudi pred nevarnostjo novih poplav, vremenske razmere naj bi se postopno umirile v naslednjih dneh.

Španijo so v zadnjih letih možno prizadele podnebne spremembe v obliki ekstremnih vročinskih valov ter močnih deževij. Katastrofalne poplave na vzhodu in jugu Španije so oktobra 2024 terjale več kot 230 življenj, večinoma v regiji Valencia.