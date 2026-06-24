V tej evropski državi potrdili prvi primer okužbe z ebolo

V Franciji so danes v okviru nedavnega izbruha v Demokratični republiki Kongo potrdili prvi primer okužbe z ebolo, in sicer pri zdravniku, ki se je vrnil iz te afriške države, je sporočilo francosko ministrstvo za zdravje. Moškega so takoj po prihodu v Francijo hospitalizirali in izolirali, njegovo zdravstveno stanje je stabilno. Kot je še sporočilo ministrstvo za zdravje v Parizu, trenutno raziskujejo, kdo vse je bil v stiku z okuženim, poročajo tuje tiskovne agencije. Primer zelo pozorno spremlja tudi francoski premier Sebastien Lecornu, so sporočili z njegovega urada.

Gre za prvi potrjen primer okužbe z ebolo v Franciji, potem ko so v DR Kongo sredi maja razglasili izbruh te bolezni. Med velikim izbruhom ebole v Zahodni Afriki leta 2014 so v Francijo prepeljali dva bolnika, ki pa sta bila diagnosticirana že v tujini. Trenutni izbruh ebole v DR Kongo je sicer že 17. izbruh, odkar so v tej afriški državi prvič odkrili to bolezen.

Virus ebole je eden najnevarnejših povzročiteljev bolezni na svetu. Hemoragična mrzlica, ki jo povzroča, je zelo nalezljiva in ima visoko stopnjo smrtnosti. Virus se prenaša s stikom ali preko telesnih tekočin. Glavni simptomi okužbe so visoka telesna temperatura, bruhanje, driska ter zunanje in notranje krvavitve.