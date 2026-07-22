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NOVA PRAVILA

V tej evropski državi se mladoletniki ne bodo več smeli voziti z e-skiroji

Kogar bodo pri tem ujeli, bo moral plačati 150 evrov kazni.
Če bo podjetje za izposojo omogočilo uporabo e-skiroja mlajšemu od 17 let, bo moralo plačati 1000 evrov kazni. FOTO: Zoran Zeremski/Gettyimages
Če bo podjetje za izposojo omogočilo uporabo e-skiroja mlajšemu od 17 let, bo moralo plačati 1000 evrov kazni. FOTO: Zoran Zeremski/Gettyimages
STA, B. K. P.
 22. 7. 2026 | 13:49
2:55
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Po vrsti hudih prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki električnih skirojev, je grški parlament sprejel zakon, ki mlajšim od 17 let prepoveduje vožnjo teh prevoznih sredstev, za kršitve pravil pa uvaja visoke globe, poročajo grški mediji.  Ministrstvo za promet je predlog zakona vložilo po vrsti hudih nesreč, tudi smrtonosnih, v katere so bili vpleteni otroci na e-skirojih. Izpostavilo je, da želijo z zaostritvijo pravil za uporabo e-skirojev, ki jih je na grških ulicah vse več, povečati prometno varnost in zaščititi življenja, zlasti otrok. Najpomembnejša novost je, da mlajši od 17 let v cestnem prometu odslej ne bodo smeli uporabljati električnih skirojev.

Kogar bodo pri tem ujeli, bo moral plačati 150 evrov kazni. Če bo podjetje za izposojo omogočilo uporabo e-skiroja mlajšemu od 17 let, pa bo moralo plačati 1000 evrov kazni. Tako visoka kazen je predvidena tudi za podjetja, ki bodo mladoletnikom e-skiroje prodala ali jim ga bodo zagotovila na kak drugačen način. Pred prodajo ali izposojo bodo morali preveriti starost.

Kazen tudi za vožnjo brez čelade

Tudi za odrasle bo vožnja znatno dražja. Na cestah, kjer velja omejitev hitrosti 50 kilometrov na uro ali več, in so električni skiroji prepovedani, so v primeru vožnje z njimi globo s sedanjih 30 povišali na 350 evrov. Nova je tudi obveznost sklenitve zavarovanja civilne odgovornosti. Potrdilo o zavarovanju skupaj z osebnim dokumentom bodo morali vozniki imeti stalno pri sebi. Brez zavarovanja bodo morali plačati 250 evrov globe. V prihodnje ne bo milosti niti za nepravilno parkirane e-skiroje. Če bodo ti blokirali pločnike ali prehode za pešce, jih bodo lahko odstranili. Plačati bo treba tudi kazen v višini od 40 do 80 evrov. Tisti, ki bodo vozili brez čelade ali bodo med vožnjo gledali v mobilne telefone ali nosili slušalke, pa lahko pričakujejo kazen med 40 in 150 evrov. Vozniki e-skirojev morajo sicer v Grčiji že sedaj med vožnjo nositi čelade in ne smejo peljati potnikov.

Grška vlada se je z zaostritvijo ukrepov odzvala na občutno povečanje števila nesreč s temi prevoznimi sredstvi. Iz bolnišnic so namreč v zadnjem času poročali o vse večjem številu voznikov e-skirojev, ki so bili v več primerih hudo poškodovani. Med njimi so bili predvsem mladoletniki, pa tudi turisti. Vlada meni, da mladi še niso usposobljeni za promet na cesti in na splošno podcenjujejo e-skiroje, saj jih vozijo tako hitro in nevarno »kot v videoigri«.

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