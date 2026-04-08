V tej evropski državi zdravniki stavkajo že petnajstič v treh letih

Težave z zdravniškimi stavkami imajo tudi drugod po svetu. Tako denimo iz Anglije prihaja neverjetna novica o tem, da so tamkajšnji zdravniki v torek že kar petnajstič v nekaj več kot treh letih začeli stavko, spor z vlado glede plač in delovnih mest pa postaja vse bolj zaostren. Šestdnevna prekinitev dela zdravnikov specializantov oziroma nižje uvrščenih zdravnikov prihaja po tem, ko so si po prejšnjih stavkah izpogajali 28,9-odstotno zvišanje plač v treh letih. Vlada in zdravniki specializanti ostajajo na mrtvi točki zaradi zahteve zdravnikov po novem občutnem dvigu plač, s katerim želijo nadomestiti, kot pravijo, dejanski padec zaslužka zaradi inflacije.

Največji zmagovalci

Zdravstveni minister Wes Streeting je obsodil odločitev zdravniškega sindikata, da je zavrnil najnovejšo vladno ponudbo v višini 4,9 odstotka v času, ko kriza življenjskih stroškov še vedno traja. Streeting je za BBC dejal, da so bili zdravniki »največji zmagovalci v celotnem javnem sektorju, ko gre za zvišanje plač«. Sindikat je obtožil, da je prehitro posegel po stavki kljub prejšnjemu ogromnemu zvišanju plač, ob tem pa dodal, da bo stavka državno financirano Nacionalno zdravstveno službo stala do 300 milijonov funtov oziroma približno 344 milijonov evrov.

Britansko zdravniško združenje, ki zastopa zdravnike, po poročanju AFP zahteva popolno vrnitev realne vrednost plač na raven iz leta 2008. Britanska vlada je večkrat poudarila, da v sedanjih gospodarskih razmerah teh zahtev ni mogoče izpolniti. Streeting je sicer že privolil v zahtevo zdravniškega sindikata, da imajo v Združenem kraljestvu izobraženi zdravniki prednost pri specializacijah oziroma mestih za usposabljanje pred kandidati iz tujine.