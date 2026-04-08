  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NI JIM DOVOLJ

V tej evropski državi zdravniki stavkajo že petnajstič v treh letih

Izpogajali so si 28,9-odstotno zvišanje plač. Dobili bi še 4,9 odstotka, a jim zaradi učinka inflacije to ni dovolj.
Za šest dni bodo odložili delo. FOTO: Toby Melville/Reuters
Ju. P.
 8. 4. 2026 | 08:05
2:04
A+A-

Težave z zdravniškimi stavkami imajo tudi drugod po svetu. Tako denimo iz Anglije prihaja neverjetna novica o tem, da so tamkajšnji zdravniki v torek že kar petnajstič v nekaj več kot treh letih začeli stavko, spor z vlado glede plač in delovnih mest pa postaja vse bolj zaostren. Šestdnevna prekinitev dela zdravnikov specializantov oziroma nižje uvrščenih zdravnikov prihaja po tem, ko so si po prejšnjih stavkah izpogajali 28,9-odstotno zvišanje plač v treh letih. Vlada in zdravniki specializanti ostajajo na mrtvi točki zaradi zahteve zdravnikov po novem občutnem dvigu plač, s katerim želijo nadomestiti, kot pravijo, dejanski padec zaslužka zaradi inflacije.

Največji zmagovalci

Zdravstveni minister Wes Streeting je obsodil odločitev zdravniškega sindikata, da je zavrnil najnovejšo vladno ponudbo v višini 4,9 odstotka v času, ko kriza življenjskih stroškov še vedno traja. Streeting je za BBC dejal, da so bili zdravniki »največji zmagovalci v celotnem javnem sektorju, ko gre za zvišanje plač«. Sindikat je obtožil, da je prehitro posegel po stavki kljub prejšnjemu ogromnemu zvišanju plač, ob tem pa dodal, da bo stavka državno financirano Nacionalno zdravstveno službo stala do 300 milijonov funtov oziroma približno 344 milijonov evrov.

Britansko zdravniško združenje, ki zastopa zdravnike, po poročanju AFP zahteva popolno vrnitev realne vrednost plač na raven iz leta 2008. Britanska vlada je večkrat poudarila, da v sedanjih gospodarskih razmerah teh zahtev ni mogoče izpolniti. Streeting je sicer že privolil v zahtevo zdravniškega sindikata, da imajo v Združenem kraljestvu izobraženi zdravniki prednost pri specializacijah oziroma mestih za usposabljanje pred kandidati iz tujine.

Zdravstveni minister Wes Streeting je opozoril na že ogromno zvišanje plač zdravnikom. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
Več iz teme

zdravstvozdravnikistavkaAnglija
ZADNJE NOVICE
08:22
Novice  |  Slovenija
POZNA REZ

Obrezali potomko najstarejše trte in vnukinjo

Ponosni so na vrbovško kavčino, ki so jo posadili pred petimi leti.
8. 4. 2026 | 08:22
08:05
Novice  |  Svet
NI JIM DOVOLJ

V tej evropski državi zdravniki stavkajo že petnajstič v treh letih

Izpogajali so si 28,9-odstotno zvišanje plač. Dobili bi še 4,9 odstotka, a jim zaradi učinka inflacije to ni dovolj.
8. 4. 2026 | 08:05
07:42
Lifestyle  |  Astro
SADHGURU

Vojne ne poganja le politika, ampak človekov notranji nemir

Ljubezen in sovraštvo sta ves čas navzoča, ko odpove dialog, pride nasilje. Ljudje zdrsnejo v konflikt, ko začnejo braniti nekaj, kar je zanje prepričanje.
8. 4. 2026 | 07:42
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Šparglji mimoza: lahkotna pomladna jed, ki očara s svežino in eleganco (VIDEO)

Fantastičen recept za sezono špargljev, trenutno pa navdih, kako porabiti ostanke velike noči.
Mateja Delakorda8. 4. 2026 | 07:30
07:24
Novice  |  Svet
HORMUŠKA OŽINA ODPRTA

Trgi slavijo: po premirju v Iranu cena nafte močno navzdol! Kdaj se bo to poznalo na črpalkah?!

Trump in Iran dosegla dvotedensko prekinitev ognja, Hormuška ožina znova odprta. Sodček že krepko pod 100 dolarji.
8. 4. 2026 | 07:24
07:16
Bulvar  |  Domači trači
GOSPODIN SAVRŠENI

V letošnjem finalu obe Slovenki, lanski sanjski moški Šime oster: »Vidi se, da jo zanima samo zmaga, ne Karlo« (VIDEO)

Le še korak nas loči od velikega finala hrvaškega resničnostnega šova Sanjski moški, kjer se šest tekmovalk še vedno poteguje za srce sanjskega Karla in Petra. Vsak ima svoje tri favoritke, Karlo pa je izbral tudi obe Slovenki, Nušo Šebjanič in Kajo Casar.
8. 4. 2026 | 07:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Ko zdravje ne more čakati: koliko nas v resnici stane predolgo čakanje

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Stara okna, visoki računi: koliko toplote vam uide skozi okna?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Deloindom7. 4. 2026 | 11:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki