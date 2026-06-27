V Teksasu na seznamu obveznega čtiva odlomki iz Svetega pisma

Odbor za izobraževanje ameriške zvezne države Teksas je potrdil predlog novega učnega programa za angleški jezik in književnost, ki za vse učence javnih šol od vrtca do zaključka srednje šole uvaja obvezen seznam književnih del. Med predpisanimi besedili so poleg klasične književnosti tudi odlomki iz Svetega pisma, poroča CNN. Nov učni načrt bo zadeval več kot pet milijonov učencev javnih šol, veljati pa naj bi začel leta 2030. Za vsak razred bo določenih več obveznih del, ki jih bodo morali učenci prebrati v celoti. Na seznamu so med drugim slikanica o Davidu in Goljatu za mlajše učence, svetopisemski odlomki o Adamu in Evi za starejše ter klasična ameriška dela, kot je slavni govor predsednika Abrahama Lincolna v Gettysburgu.

Šestošolci bodo ob pesmih Roberta Frosta in Langstona Hughesa spoznavali tudi Psalm 23, učenci tretjega razreda pa zgodbo o Danielu v levjem brlogu skupaj z otroškima deloma pisateljice E. B. White Stuart Little in Charlotte's Web.

Podporniki sprememb poudarjajo, da je Sveto pismo pomembno književno in zgodovinsko delo, ki učencem pomaga razumeti zahodno civilizacijo ter zgodovino ZDA. Član odbora Brandon Hall je dejal, da gre za zgodovinsko priložnost za prenovo učnega načrta, saj so bile ZDA po njegovih besedah ustanovljene kot krščanski narod.

Verska vzgoja ne bi smela biti v pristojnosti javnih šol

Nasprotniki opozarjajo, da predpisani seznam daje prednost krščanstvu pred drugimi religijami in posega v ustavno načelo ločitve cerkve od države. Republikanska članica odbora Evelyn Brooks, ki je glasovala proti predlogu, je menila, da je ukrep protiustaven, saj učiteljem odvzema strokovno avtonomijo pri izbiri učnega gradiva. Pomisleke so izrazili tudi številni starši in verske skupnosti. Opozarjajo, da bi morala biti verska vzgoja v pristojnosti staršev in verskih skupnosti, ne javnih šol, ter da bi lahko obvezno poučevanje svetopisemskih besedil poseglo v versko svobodo učencev drugih veroizpovedi.

Zagovorniki odgovarjajo, da bodo svetopisemski odlomki predstavljeni izključno kot književna in zgodovinska besedila, ne kot verski nauk. Po njihovem mnenju učenci brez poznavanja teh besedil težje razumejo številna klasična literarna dela, govore in zgodovinske dokumente. Po ocenah strokovnjakov bi bil Teksas lahko prva ameriška zvezna država, ki za vse učence javnih šol uvaja obvezen seznam književnih del. V večini drugih držav oblasti šolam priporočajo sezname literature, končno izbiro pa praviloma prepuščajo šolskim okrožjem in učiteljem.