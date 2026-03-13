V Tel Avivu zatulile glasne sirene, v zraku gost črn dim! Iranci so udarili nazaj (VIDEO)

Iranska revolucionarna garda je danes sporočila, da je skupaj z libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah izstrelila rakete in drone nad Izrael. V Tel Avivu je bilo slišati eksplozije, potem ko je izraelska vojska poročala o raketah iz Irana. O žrtvah ne poročajo. Revolucionarna garda je v izjavi navedla, da je napade izvedla v podporo Palestincem ob dnevu Jeruzalema (arabsko Al Kuds), ki ga islamska republika tradicionalno obeležuje vsako leto na zadnji petek islamskega svetega meseca ramadan.

V Tel Avivu se je na dveh mestih dvigal črn dim, potem ko so se oglasile sirene za zračni napad, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na kraju dogodka so bile reševalne ekipe, vendar o žrtvah ne poročajo. Vojska je sicer pred tem sporočila, da je identificirala rakete iz Irana in da zračna obramba deluje. Ob Tel Avivu so se sirene za zračni napad oglasile tudi v osrednjem Izraelu in delih zasedenega Zahodnega brega, poroča BBC.

V Izraelu ubitih 12 ljudi

Izraelska zračna obramba je od začetka vojaške operacije na Iran pred dvema tednoma prestregla večino iranskih izstrelkov, vendar pa ostanki, ki padejo na tla, povzročajo škodo. Od začetka vojne je bilo sicer v Izraelu ubitih skupno 12 ljudi. Izraelska vojska je danes tudi sporočila, da je od začetka skupne operacije z ZDA izvedla približno 7600 napadov v Iranu in 1100 v Libanonu. Približno 2000 napadov je bilo usmerjenih na »sedež in sredstva iranskega terorističnega režima«, približno 4700 pa na raketni program islamske republike, je pojasnila. V Libanonu pa je vojska napadla 200 »raketnih in lansirnih tarč« ter približno 35 poveljniških in kontrolnih točk proiranske milice, pri čemer je ubila »več kot 380 teroristov Hezbolaha«, še poroča AFP.