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POLNE ČAKALNICE

V tem dalmatinskem kraju ljudje množično k zdravniku zaradi prebavnih težav: »Z vnukom in mamo je zelo hudo«

Domačini sumijo, da je krivo meso, a treba bo počakati na analize.
Fotografija je simbolična. FOTO: Manjurul/Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Manjurul/Getty Images
B. K. P.
 19. 8. 2026 | 15:54
 19. 8. 2026 | 15:54
2:22
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Zadnja dva dni zdravstveni delavni v Šibeniku beležijo velik porast obiskov zdravstvenih domov in bolnišnic zaradi bolečin v trebuhu, slabosti, bruhanja, driske in povišane temperature, piše portal Dnevnik.hr. »V bolnišnici sta končala moj dve leti in pol star vnuk in moja 80-letna mama in z obema je zelo hudo. Čakalnica je polna ljudi z enakimi težavami,« je ob tem dejala domačinka Neda. Tako ona kot mnogi njeni sokrajani sumijo, da je razlog za težave svinjina, ki so jo ob minulem prazniku Marijinem vnebovzetju kupili v eni od lokalnih mesnic, oziroma okužba s salmonelo. 

Natančen vzrok in izvor okužbe pa bo znan po tem, ko pristojne službe opravijo preiskave in analize vzorcev. »Res je, da se po pomoč obrača več ljudi z akutno črevesno infekcijo, a v tem trenutku je hospitalizirana le ena oseba,« pa je za omenjeni portal dejala ravnateljica splošne bolnišnice iz Šibeniško-kninske županije Ivana Skorić. O morebitnih vzrokih ni želela špekulirati, dejala je, da morajo svoje najprej opraviti na oddelku za klinično mikrobiologijo.

Salmoneloza je zoonoza, nalezljiva bolezen, katere povzročitelj se iz živali posredno ali neposredno prenaša na ljudi, ob tem pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). S salmonelami je lahko okuženo denimo surovo meso, najpogosteje perutnina, jajca. Če omenjenih živil pred zaužitjem toplotno dobro ne obdelamo, se lahko okužimo. Salmonele se širijo s stikom z okuženimi in obolelimi osebami. Bolnik oziroma okužena oseba izloča salmonele z blatom. Od tod pridejo na roke oziroma v okolje in na druge ljudi. »Okužba poteka pogosto brez znakov. Simptomatske okužbe potekajo kot akutno vnetje prebavil: pojavi se driska, bolečine v trebuhu, lahko tudi bruhanje in povišana telesna temperatura. Driska je lahko vodena ali krvava s sluzjo. Težave pri večini obolelih postopoma izzvenijo v nekaj dneh, pri osebah, ki imajo kronične bolezni, pa lahko vztrajajo več tednov,« dodajajo na NIJZ.

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