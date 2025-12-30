Zdravstveni dom Koprivniško-križevaške županije je objavil razpis za zaposlitev dveh zdravnikov za nedoločen čas, ob pomoči Mestne občine Koprivnica pa zagotavljajo tudi dobrodošlico v višini 7000 evrov, so sporočili iz tamkjašnjega zdravstvenega doma.

Razlog za objavo razpisa je upokojitev dveh zdravnic, v zdravstvenem domu pa pravijo, da omenjena dobrošlica predstavlja pomembno podporo in motivacijo za mlade zdravnike, ki želijo graditi kariero pri njih.

»Naš cilj je zagotoviti dostopno in kakovostno zdravstveno varstvo prebivalcem ter hkrati ustvariti spodbudno delovno okolje za zdravstvene delavce, katerim se ponuja možnost nadaljevanja dela v ambulanti v zasebni praksi,« tako navajajo v ustanovi.

Pomanjkanje zdravnikov v primarnem zdravstvenem varstvu postaja vse večji problem

Direktorica Željka Fruk opozarja, da pomanjkanje zdravnikov v primarnem zdravstvenem varstvu postaja vse večji problem županije, ne le v podeželskih krajih, temveč tudi v mestih.

To potrjuje tudi podatek, da je Splošna bolnišnica Koprivnica 1. decembra objavila razpis za zaposlitev kar 29 oseb. Iskali so zdravnike specialiste upokojence za delo s polovico polnega delovnega časa, medicinske sestre in tehnike, med njimi nekaj diplomiranih, ter kuharje in pomožne delavce.

Uspeli so zaposliti šest svojih upokojenih zdravnikov za delo s polovico polnega delovnega časa, štiri medicinske sestre in dva pomožna delavca.