V trgovini z golimi rokami pretipala vse pekovske izdelke, preden je enega izbrala: »Kdo je tu nor?«

Splitčanka je na Redditu opisala neprijetno izkušnjo iz trgovine, kjer jo je zmotilo ravnanje starejše kupke. »Danes sem se spontano odločila vzeti rogljiček, ker se sploh ne spomnim, kdaj sem ga nazadnje jedla, zdravo življenje in vse to,« je začela svojo objavo. Nato je opazila starejšo gospo, ki je po njenih besedah z golimi rokami jemala in tipala rogljičke. »Odločila sem se, da rogljička ne bom vzela, sem ji pa vsekakor nameravala nekaj reči,« je zapisala.

Počakala je, da je kupka končala z izbiranjem, nato pa jo opozorila: »Gospa, imate prijemalko.« Sprva je imela občutek, da je ženska ni slišala, zato ji je še enkrat dejala, da bi jo morala uporabiti. Ker je bilo do zaprtja trgovine le še približno deset minut, se je nato odpravila stran, za seboj pa zaslišala: »Kdo ste pa vi, da me sprašujete ...«

Objava na Redditu. FOTO: Posnetek zaslona

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

»Kdo je tukaj nor?« se je po dogodku vprašala Splitčanka in s svojo objavo sprožila burno razpravo. Mnenja uporabnikov so bila različna. Nekateri so priznali, da tudi sami pecivo kdaj vzamejo z roko, vendar pazijo, da se dotaknejo le tistega kosa, ki ga bodo tudi kupili. Drugi so bili do takšnega početja precej bolj kritični. Eden od uporabnikov je opozoril, da kupci ne morejo vedeti, kako čiste so roke osebe, ki je bila pred njimi. »Samo predstavljajte si, da je bil nekdo ravnokar na stranišču, potem pa je šel po pecivo,« je zapisal.

Več komentatorjev je izpostavilo tudi razliko med tem, da nekdo z roko vzame svoj kos, in tem, da pred nakupom pretipa več izdelkov. Razprava se je dotaknila tudi čistoče prijemalk. Ena od uporabnic je opisala primer, ko je videla, kako je prijemalka padla na tla, nato pa naj bi jo prodajalka brez pranja vrnila nazaj med druge pripomočke. Nekateri so opozorili tudi na količino odpadkov zaradi plastičnih rokavic za enkratno uporabo, drugi pa vztrajali, da sta prav rokavica ali prijemalka najpreprostejši način, da se kupec izogne neposrednemu dotikanju hrane.