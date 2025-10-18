V Tržaškem zalivu našli bombo, poglejte, kako jo je razneslo (VIDEO)

V Tržaškem zalivu je danes italijanska vojna mornarica razstrelila 230-kilogramsko bombo iz 2. svetovne vojne s 120 kilogrami eksploziva, ki so jo pred dnevi odkrili na območju tržaškega pristanišča, poroča Primorski dnevnik. Dogodek so zabeležile tudi slovenske potresne opazovalnice, je na družbenem omrežju X objavila Agencija RS za okolje (Arso).

Kot poroča tržaški Primorski dnevnik, so ob zori evakuirali prebivalce bližnjega območja, kjer so odkrili bombo, pirotehniki pa so jo deaktivirali. Ob 9. uri so se ljudje že lahko vrnili v svoje domove.

Nato je potekala druga faza operacije. Bombo so naložili na vojaško vozilo in jo prepeljali do pomola, z vlačilcem pa nato na odprto morje približno štiri milje od obale. Tam so jo pripadniki vojne mornarice ob 12.40 razstrelili. Pred tem so v morju sprožili rahle eksplozije, da so ribe odplavale z območja.

Kako je bila videti razstrelitev, lahko vidite v tem videu.

Kot poroča spletni portal triesteprima.it, je šlo za bombo ameriške izdelave in zavezniškega bombardiranja Trsta med 2. svetovno vojno.