Na Trgu svetega Petra v Vatikanu že ponosno stoji božično drevo, srebrna jelka, ki prihaja iz narodnega parka Pollino na jugu Italije. Svetemu sedežu jo je podarila občina Terranova di Pollino, visoka pa je 24 metrov in tehta približno 7,5 tone.

V prihodnjih dneh sledi slovesna okrasitev z več kot 50.000 lučkami in keramičnimi okraski, ki so jih izdelali najmlajši v okviru terapevtskih delavnic v italijanskih bolnišnicah. Tudi pri slovesnem prižigu, ki bo 7. decembra, bodo imeli posebno vlogo otroci, iz sicer mladi onkološki bolniki. Točno ob 17.30 bodo s pritiskom na gumb slovesno prižgali razkošno razsvetljavo na jelki in naznanili veselo pričakovanje božiča.

Praznično podobo Trga svetega Petra bodo dopolnile jaslice z naslovom Velika skrivnost, ki jih letos podarja metropolitanska nadškofija Chieti-Vasto. Pri njihovi izdelavi so v sklopu izobraževalnih dejavnosti sodelovali tudi zaporniki, jaslice pa so sestavljene iz figur in preprostih bivališč v naravni velikosti, ki spominjajo na podeželske hiše iz zemlje in slame ter prikazujejo Betlehem v času Jezusovega rojstva. Pri obsežnem projektu je sodelovalo kar 90 italijanskih občin in 146 župnij. Druge jaslice bodo postavili v dvorani Pavla VI., v teh pa prizore navdihujejo življenje na morju in trije kralji kot pomorščaki, ki prinašajo darove Sredozemlja.

Božično drevo bo na Trgu sv. Petra ostalo do konca prazničnega obdobja. FOTO: Andreas Solaro/AFP

Božično drevo bo na trgu ostalo do konca prazničnega obdobja, les pa bodo potem ovekovečili z izdelavo različnih predmetov za družbene, umetniške in liturgične namene, sporočajo s Svetega sedeža in poudarjajo, da zvesto sledijo načelom krožnega gospodarstva in trajnostni rabi, kar je v svoji okrožnici za skupni dom Laudato si' leta 2015 poudaril pokojni papež Frančišek. V pomembnem dokumentu je spomnil na odgovornost gospodarstva, politike in vsakega posameznika pri skrbi za okolje ter vse pozval k zaščiti podnebja, vode in biotske raznovrstnosti. Na isti dan bodo prižgali luči tudi na znamenitem božičnem drevesu, največjem na svetu, na griču Monte Ingino pri italijanskem mestu Gubbio v Umbriji. Gre za velikansko svetlobno instalacijo v obliki jelke, ki se razprostira po pobočju griča. Visoka je kar 650 metrov, spodaj pa široka 350 metrov. Sestavlja jo približno 3000 barvnih luči in 8,5 kilometra električnih kablov, njena svetloba pa je vidna tudi do 50 kilometrov daleč. Za največje božično drevo jo je leta 1991 uradno razglasila Guinnessova knjiga rekordov. Dogodek bo zaznamoval tudi 800. obletnico smrti svetega Frančiška Asiškega.