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V vesolju prvič posneli rentgenske slike: to bi lahko spremenilo prihodnost medicine (FOTO)

Prenosni rentgenski sistem je med misijo SpaceX ustvaril posnetke, primerljive s tistimi v bolnišnicah.
Prve rentgenske slike v vesolju. FOTO: Radiology

Prve rentgenske slike v vesolju. FOTO: Radiology

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Prve rentgenske slike v vesolju. FOTO: Radiology
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Kaja Grozina
 19. 7. 2026 | 21:15
2:56
A+A-

Posadki komercialnega vesoljskega poleta je uspelo nekaj, kar še pred kratkim ni bilo mogoče – med bivanjem v Zemljini orbiti so prvič posneli diagnostične rentgenske slike. Gre za pomemben mejnik v medicini, ki bi lahko v prihodnje močno izboljšal zdravstveno oskrbo astronavtov na dolgotrajnih misijah, hkrati pa bi lahko pomembno prispevala tudi k izboljšanju zdravstvene oskrbe na Zemlji. 

Raziskovalci so na komercialni misiji družbe SpaceX preizkusili prenosni brezžični digitalni rentgenski sistem, s katerim so člani posadke – brez medicinske izobrazbe – po le štirih urah predhodnega usposabljanja uspešno posneli diagnostične rentgenske slike. Rezultati raziskave, objavljene v strokovni reviji Radiology, so pokazali, da je bila kakovost posnetkov primerljiva s tistimi, ki nastanejo v bolnišnicah.

Največji izziv predstavlja breztežnost

Čeprav je bila kakovost slik zelo dobra, so raziskovalci naleteli na eno pomembno oviro – pravilno namestitev pacienta v pogojih mikrogravitacije. V breztežnostnem prostoru je namreč precej težje doseči ustrezen položaj telesa, zato so bili posnetki prsnega koša, trebuha in medenice nekoliko manj natančni kot rentgenske slike dlani ali podlakti. Pomembna ugotovitev raziskave je tudi, da izpostavljenost sevanju med slikanjem ni bila večja od tiste pri običajnem rentgenskem pregledu.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Vodja raziskave Sheyna Gifford iz ameriške klinike Mayo je poudarila, da je možnost rentgenskega slikanja v vesolju dolgo veljala za enega največjih ciljev vesoljske medicine. »Klasični rentgenski aparati so veliki, oddajajo veliko sevanja in so občutljivi na premikanje, zato je bilo diagnostično slikanje v orbiti doslej tehnično skoraj nemogoče,« je pojasnila. Novi sistem SpaceXray pa omogoča hitro in preprosto uporabo tudi članom posadke brez zdravstvene izobrazbe.

Koristi tudi za življenje na Zemlji

Napravo so preizkusili med misijo SpaceX, ki je trajala tri dni in 14 ur. Čeprav je rentgenski generator med pristankom utrpel manjše zunanje poškodbe, je notranja oprema ostala nepoškodovana in je delovala brezhibno. Raziskovalci poudarjajo, da bi lahko imel sistem pomembno vlogo pri skrbi za zdravje astronavtov in pri pregledovanju vesoljske opreme, kot so skafandri ali elektronske komponente, ne da bi jih bilo treba razstaviti.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Uporabnost tehnologije pa sega tudi daleč onkraj vesolja. Zaradi majhnosti in prenosljivosti bi jo lahko uporabljali na vojnih območjih, v odročnih krajih z omejenim dostopom do zdravstvene oskrbe ali pri presejalnih programih za bolezni, kot je tuberkuloza. Raziskovalci so prepričani, da razvoj ultralahkih digitalnih rentgenskih sistemov ne bo koristil le prihodnjim astronavtom, temveč bi lahko pomembno izboljšal tudi zdravstveno oskrbo. 

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