Zagrebu grozi kolaps, župan Tomašević ocenil, da gre za razmere »brez primere na Hrvaškem«

Zagreb bo v ponedeljek zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu predvidoma ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev, zato mestu grozi prometni kolaps. Župan Tomislav Tomašević je po neuspelih pogovorih sindikatom danes očital, da želijo stavkati za vsako ceno, prebivalce pa opozoril na pričakovane motnje.

Mestu Zagreb s sindikati ZET in Zagrebškega holdinga do danes ni uspelo doseči dogovora glede njihovih zahtev, zato bodo zaposleni v obeh podjetjih v ponedeljek ob 3.30 začeli napovedano stavko. Zagrebški župan je na današnji novinarski konferenci dejal, da so sindikati med sobotnimi pogovori svoje zahteve še povečali in razširili, kar po njegovem prepričanju pomeni, da na pogajanja niso prišli z namenom doseči kompromis. »Glede na včerajšnje pogovore in to, kar spremljamo že mesece in tedne, je očitno, da si sindikati želijo stavke za vsako ceno. Na pogajanja niso prišli v dobri veri, ampak želijo, da se stavka jutri zgodi - iz razlogov, ki jih poznajo le oni,« je dejal.

Vprašanje naj bi reševali v neodvisni arbitraži

Poleg finančnih zahtev se strani nista dogovorili niti o tem, katera nujna dela bo treba opravljati med stavko. Ker dogovor ni bil dosežen, naj bi to vprašanje reševali v neodvisni arbitraži. Tomašević je danes ocenil, da gre za razmere »brez primere na Hrvaškem«. Poudaril je, da obe podjetji opravljata dejavnosti, brez katerih mesto ne more normalno delovati. »Če sploh ni odvoza mešanih komunalnih ali bioloških odpadkov, je jasno, da lahko to povzroči sanitarne in zdravstvene težave. Prav tako bodo, če ne bo vozil niti en avtobus ali tramvaj, številni zaposleni v nujnih in drugih pomembnih službah zamujali na delo ali nanj sploh ne bodo mogli priti. Govorimo o zdravnikih, medicinskih sestrah, policistih, gasilcih in vseh, ki za prihod na delo uporabljajo javni prevoz,« je dejal. Zagrebčane je pozval, naj ostanejo mirni in dostojanstveni ter naj ne žalijo zaposlenih v ZET in Holdingu. Svetoval je tudi, naj razmislijo o skupnih vožnjah, delodajalcem pa, naj, če je mogoče, organizirajo delo od doma ali prilagodljiv delovni čas.

Zaposleni v ZET in Zagrebškem holdingu zahtevajo zvišanje osnovne plače, višje koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Po objavljenih podatkih se neto plače v omenjenih komunalnih službah gibljejo med približno 1550 in 2000 evri. Najvišjo povprečno plačo imajo vozniki tramvajev in avtobusov v javnem mestnem prevozu ZET, in sicer 1992 evrov, sledijo vozniki Čistoće s 1851 evri in komunalni delavci Čistoće s 1650 evri. Grobarji na mestnih pokopališčih prejemajo 1586 evrov, vrtnarji Zrinjevca pa 1573 evrov.