V Zagrebu nič več za dom spremni

Zagrebška mestna skupščina je v torek zvečer z večino glasov po hitrem postopku podprla sklep o prepovedi uporabe simbolov ali gesel, ki spodbujajo nacionalno, rasno ali versko sovraštvo, kar vključuje tudi ustaški pozdrav Za dom spremni. Prepoved je predlagala koalicija levih strank Zmoremo! in SDP, ki ima večino v zagrebški mestni skupščini, ukrep pa je že prejšnji teden napovedal župan Tomislav Tomašević.

Povod za prepoved je bil napovedan koncert kontroverznega hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona v Areni Zagreb. Thompson je eden od najbolj priljubljenih glasbenikov na Hrvaškem, zaradi poveličevanja nacionalizma in ustaštva pa velja za kontroverznega.

Prvi decembrski koncert v Zagrebu je že razprodal, ko je njegova ekipa zaprosila še za en datum, pa ga zagrebške mestne oblasti niso odobrile, češ da novih koncertnih dogovorov ne bodo sklepali do uvedbe prepovedi uporabe protiustavnih gesel v prostorih, katere upravlja mesto. Vladajoča HDZ razlog za uvedbo prepovedi pripisuje Thompsonovi pesmi Bojna Čavoglave, katere sestavni del je vzklik Za dom spremni.

Prepoved označil za nesprejemljivo

Premier Andrej Plenković je v izjavi za medije v torek ocenil, da sklep mestnih oblasti nima nobene pravne teže. »Ta pesem obstaja že 35 let in ne bo izginila zaradi enega sklepa,« je dodal in ocenil, da imajo od njega korist le »politične opcije na skrajnem desnem in levem polu«. Podpredsednik vlade in eden od ministrov v Plenkovićevi vladi Branko Bačić je prepoved medtem označil za nesprejemljivo.

»Zame je nesprejemljivo, da lokalne oblasti lahko predpisujejo, katere besede in besedila se lahko v prostorih v lasti mesta pojejo ali izrekajo,« je dejal in poudaril, da vzklik kot del pesmi ni protizakonit.