V Zagrebu po odkritju nevarnega virusa sprejeli ukrepe, ljudem svetujejo, naj se ne zadržujejo na prostem

Po tem, ko so minuli petek v tkivu poginulih vran na območju Zagreba odkrili virus Zahodnega Nila, so pristojni odredili nujne ukrepe za zatiranje komarjev na vseh območjih, kjer so odkrili poginule vrane, pozitivne na omenjeni virus. Poleg rednih ukrepov bodo na širšem območju lokacij, kjer so odkrili okužene vrane, zatirali tudi razvojne oblike komarjev v vodi in potencialnih gnezdih.

Na širšem območju lokacij Kvaternikov trg, Park Bartola Kašića, Savica in Dubrava bodo komarje začeli zatirati v torek in sredo, prebivalce na teh območjih oblasti zato prosijo, naj ponoči omogočijo dostop do dvorišč stanovanjskih stavb, treba bo namreč pregledati vsak kotiček, da bi uspešno zatrli čim več komarjev ter preprečili morebitni izbruh okužb. Občanom svetujejo, naj se v času, ko bo potekalo zatiranje komarjev, ne zadržujejo na prostem ter zaprejo vsa okna in vrata, čebelarje, ki imajo panje na območjih, kjer bodo zatirali komarje, pa pozivajo, naj čebele zaprejo v panje, piše Dnevnik.hr.

Virus Zahodnega Nila sicer pri ljudeh večinoma mine brez večjih zapletov, večina okuženih ljudi ne kaže znakov bolezni ali pa imajo znake, podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost. V nekaterih primerih ima lahko bolezen hud potek, vključno s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema. Večina primerov klinično zaznane okužbe se pojavlja od sredine julija do konca septembra, pa podrobnosti okužbe z Virusom Zahodnega Nila in potek bolezni opisujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (Nijz) ter dodajajo: »Blage oblike bolezni ne potrebujejo zdravljena in se spontano razrešijo. Hude oblike bolezni ponavadi zahtevajo sprejem v bolnišnico. Učinkovitih protivirusnih zdravil ni, zdravljenje je simptomatsko, to je z dajanjem zdravil, ki lajšajo simptome bolezni, in podporno – dajanje zdravil, ki podprejo obolele organske sisteme.«