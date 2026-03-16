V Zalivu je ogroženo še nekaj pomembnejšega od nafte in plina in to je ...

Med neprespanimi nočmi Sofio prebivalko Združenih arabskih emiratov, skrbi, ali bodo pipe v njenem domu presahnile. Nafta in plin sta morda srce gospodarstva, vendar je voda, kot pravi, »temelj našega preživetja«.

Z zaostrovanjem iranske vojne rastejo tudi njeni strahovi, da bi kdo lahko napadel najdragocenejši vir v regiji – vodo, s čimer bi bila ogrožena njena dostopnost. Njena zaskrbljenost ni osamljena; po vsem Zalivu narašča bojazen, da bi lahko naprave za razsoljevanje, ključne za življenje v puščavskih državah, postale tarča v spopadu, piše CNN.

Zalivske države, vključno z ZAE, so izjemno odvisne od razsoljevanja – procesa pretvarjanja morske vode v pitno vodo. Prav ta tehnologija omogoča obstoj razkošnih golfskih igrišč, vodnih parkov in smučišč sredi puščave, hkrati pa predstavlja vse večjo strateško ranljivost.

Kot navaja CNN, je zaskrbljenost v Zalivu še večja zaradi zaostrovanja spopadov z Iranom. Bahrajn je v nedeljo sporočil, da je iranski dron poškodoval eno od naprav za razsoljevanje, čeprav oskrba z vodo ni bila prekinjena. Prav takšni incidenti po oceni strokovnjakov razkrivajo, kako ranljiva je regija.

Kuvajt, Oman in Bahrajn so za skoraj vso pitno vodo odvisni prav od razsoljevanja, velika mesta, kot so Dubaj, Abu Dabi in Doha, pa skoraj v celoti. Strokovnjaki svarijo, da od varnosti teh obratov ni odvisno le gospodarstvo, ampak tudi kratkoročno preživetje prebivalstva.

Po navedbah CNN napadi na vodno infrastrukturo niso več nepredstavljivi. V zadnjih letih so se podobni udari na vodne sisteme že dogajali v drugih vojnah, analitiki pa opozarjajo tudi na nevarnost posredne škode in kibernetskih napadov. Če bi bili večji obrati huje poškodovani, bi popravila lahko trajala tedne, posledice pa bi hitro občutili prebivalci in gospodarstvo.

Sogovorniki za CNN opozarjajo, da bi usklajen napad na naprave za razsoljevanje pomenil prestop rdeče črte. Nekateri ga primerjajo celo s posegom po jedrskem orožju, saj bi bile politične, psihološke in humanitarne posledice izjemne. V regiji, kjer je voda temelj preživetja, je prav ta vir postal ena največjih strateških ranljivosti.