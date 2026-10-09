V ZDA nova usmrtitev v zaporu

V ameriški zvezni državi Teksas so v sredo zvečer po krajevnem času usmrtili 46-letnega Jamaala Howarda, ki je bil obsojen na smrtno kazen. Za krivega je bil spoznan leta 2001, ker je leta 2000, ko je bil star 20 let, med ropom ustrelil žensko in iz blagajne ukradel 114 dolarjev. Šlo je za prvo usmrtitev v ZDA po spodletelem poskusu usmrtitve Christe Pike v Tennesseeju prejšnji teden.

Teksas ne bi smel biti pripravljen slediti stopinjam Tennesseeja.

Howardovi odvetniki so želeli ustaviti usmrtitev in so na teksaškem pritožbenem sodišču za kazenske zadeve zagovarjali trditev, da obstaja podobno tveganje z uporabo iste smrtonosne injekcije, kot je bila uporabljena pri Pikovi. Spomnimo, ta je preživela dva odmerka pentobarbitala oziroma je njen primer letos v Tennesseeju že drugi primer ponesrečene usmrtitve. »Teksas ne bi smel biti pripravljen slediti stopinjam Tennesseeja,« so trdili Howardovi odvetniki.

Toda sodišče je zavrnilo zahtevo za odlog in kasneje še drugi poskus zaustavitve usmrtitve zaradi spornega sredstva, v sredo zvečer je pozno vloženo pritožbo brez komentarja zavrnilo tudi ameriško vrhovno sodišče. V državi Tennessee je sodišče državnim oblastem odredilo, naj hranijo vse dokaze, povezane s spodletelo usmrtitvijo Christe Pike. Guverner Tennesseeja Bill Lee je začasno, do konca leta, ustavil vse nadaljnje usmrtitve v državi z injekcijo smrtonosne snovi, odredil je tudi neodvisno preiskavo. Vodja državne uprave za zapore je odstopil. V ZDA so vključno s Howardom letos usmrtili 30 ljudi, od tega šest v Teksasu. Novembra sta v tej zvezni državi predvideni še dve usmrtitvi.

Jamaal Howard je bil obsojen na smrtno kazen. FOTO: Ap