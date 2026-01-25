  • Delo d.o.o.
VREMENSKE NEVŠEČNOSTI

V ZDA izredne razmere: »zgodovinska zimska nevihta« ohromila življenje (VIDEO)

Nacionalna meteorološka služba je opozorila na obilne snežne padavine in debelo plast ledu od vzhodnega Teksasa do Severne Karoline.
FOTO: Zaslonski posnetek, X
FOTO: Zaslonski posnetek, X
N. Č.
 25. 1. 2026 | 08:00
 25. 1. 2026 | 08:32
4:17
A+A-

V prestolnici Washington in 20 zveznih državah ZDA so zaradi snežnega neurja v veljavi izredne razmere. Neurje, ki se pomika proti severovzhodu, je v soboto s seboj prineslo sneg, močan veter in nizke temperature v območju od Nove Mehike do Severne Karoline. Odpovedanih je bilo več tisoč letov, več kot 180.000 gospodinjstev pa je brez elektrike,  od tega okoli 45.000 v Teksasu in okoli 67.000 v Louisiani. Po podatkih spletne strani FlightAware pa je bilo doslej odpovedanih več kot 14.000 letov v in iz ZDA, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Približno 140 milijonov ljudi, več kot 40 odstotkov ameriškega prebivalstva, so opozorili zaradi zimske nevihte, ki se obeta od Nove Mehike do Nove Anglije. Nacionalna meteorološka služba je opozorila na obilne snežne padavine in debelo plast ledu od vzhodnega Teksasa do Severne Karoline. Do sobotnega poldneva so v delih jugovzhodne Oklahome, vzhodnega Teksasa in delih Louisiane zabeležili led debeline četrt palca (0,6 centimetra).

Letala ostala na tleh, težave tudi z elektriko

Nevihta je že prekinila oskrbo z elektriko tisočim uporabnikom, težave naj bi segle celo do Teksasa na zahodu, hkrati pa grozi, da bo vzhodne zvezne države ohromila z obilnimi snežnimi padavinami. Meteorologi napovedujejo kombinacijo snega in ledenega dežja, ob tem pa rekordno nizke temperature. To je nevarna mešanica, ki lahko hitro spremeni ceste v drsalnico in povzroči dodatne izpade elektrike.

Trump razglasil zvezno katastrofo v več državah

Predsednik Donald Trump je nevihto označil za zgodovinsko in odobril razglasitev zvezne katastrofe v več državah, med drugim v Južni Karolini, Virginiji, Tennesseeju, Georgii, Severni Karolini, Marylandu, Arkansasu, Kentuckyju, Louisiani, Mississippiju, Indiani in Zahodni Virginiji.

V objavi na družbenem omrežju Truth Social je zapisal: »Še naprej bomo spremljali razmere in ostali v stiku z vsemi državami na poti te nevihte. Ostanite varni in ostanite na toplom.« Več zveznih držav in okrožje District of Columbia so zaradi vremenskih razmer razglasili izredne razmere.

Nacionalna meteorološka služba: posledice so lahko »katastrofalne«

Po navedbah nacionalne meteorološke službe (NWS) je sneg zajel več zveznih držav, med drugim Kansas, Oklahomo in Misuri. Ponekod ga je zapadlo že več kot 20 centimetrov.  NWS je še opozorila na nenavadno veliko in dolgotrajno zimsko nevihto, ki bo na jugovzhodu ZDA povzročila razširjeno in obsežno nalaganje ledu ter bi lahko imela »uničujoče do lokalno katastrofalne posledice«.

Nevihta naj bi se po jugu pomaknila proti severovzhodu. Napovedi za pas od Washingtona do New Yorka in Bostona omenjajo od 30 do 60 centimetrov snega, kar lahko pomeni popoln zastoj prometa.

Župan New Yorka Zohran Mamdani je ljudi pozval k previdnosti: »Prosim vas, če lahko, ne vozite, ne potujte in ne počnite ničesar, kar bi lahko ogrozilo vas ali vaše najbližje. Namesto tega ostanite doma, oblecite se toplo in spremljajte novice.«

Temperature tudi do minus 40 stopinj

Na Srednjem zahodu ZDA so izmerili temperature do minus 40 stopinj Celzija, kar pomeni, da se lahko ozebline pojavijo že v 10 minutah. Posebej izstopa podatek iz Rhinelandra v Wisconsinu: minus 38 stopinj Celzija, kar naj bi bila najnižja izmerjena temperatura tam v skoraj 30 letih. Tudi v Georgii so meteorologi prebivalce severnih delov države opozorili, naj se do sobotnega mraka umaknejo s cest in se pripravijo na najmanj 48 ur brez potovanj.

V Minneapolisu je najhujši del ekstremnega hladnega vala sicer že popustil, a protestniki, ki so pozivali agente zvezne imigracijske službe ICE, naj zapustijo Minnesoto, so se še vedno soočili s temperaturami okoli minus 21 stopinj Celzija.

Glavni meteorolog Will Lanxton je bil jasen: »Led je povsem drugačna grožnja kot sneg. Po ledu ne morete voziti, poleg tega pa lahko podre električne vode in drevesa.«

08:26
Bulvar  |  Domači trači
JAPAJADE ŠOV

Jože Potrebuješ o tem, kako so ga odpravili z nacionalke

Slovenski glasbenik in televizijski ustvarjalec: Še isti večer, ko se je oddaja zaključevala, bil sem ravno na nastopu, sem dobil klic z druge televizije.
25. 1. 2026 | 08:26
08:00
Novice  |  Svet
VREMENSKE NEVŠEČNOSTI

V ZDA izredne razmere: »zgodovinska zimska nevihta« ohromila življenje (VIDEO)

Nacionalna meteorološka služba je opozorila na obilne snežne padavine in debelo plast ledu od vzhodnega Teksasa do Severne Karoline.
25. 1. 2026 | 08:00
07:50
Lifestyle  |  Stil
PRENOVA DOMA

Vsega ne smemo prebarvati. Preverite, kaj je bolj pustiti pri miru

Barvanje sten in kuhinjskih elementov je ena najcenejših poti do osvežitve doma, obstajajo stvari, ki jih preprosto ne smemo prebarvati.
25. 1. 2026 | 07:50
07:40
Novice  |  Slovenija
OSEBNA IZPOVED

Slovenec iskreno o večletnih spolnih zlorabah: »Ko me niso gledali v oči, sem mižal«

Govorili smo z moškim, ki je prvič javno spregovoril o večletnih zlorabah v otroštvu in posledicah, ki jih nosi še danes.
Kaja Grozina25. 1. 2026 | 07:40
07:31
Novice  |  Slovenija
ČUDOVITO

Ko pade pod ničlo, Pavel Skumavc ustvari fantastično ledeno kraljestvo

Soteska Mlačca ponuja ledno steno, žive jaslice in pravljično deželo.
Lovro Kastelic25. 1. 2026 | 07:31
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ocvrti piščanec – naši najljubši recepti za nedeljska kosila

Zbrali smo recepte, v katerih kraljuje ocvrti piščanec v najrazličnejših izpeljankah. Gre za preverjene in med našimi bralci najbolj priljubljene jedi.
Odprta kuhinja25. 1. 2026 | 07:30

Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
