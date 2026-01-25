V ZDA izredne razmere: »zgodovinska zimska nevihta« ohromila življenje (VIDEO)

V prestolnici Washington in 20 zveznih državah ZDA so zaradi snežnega neurja v veljavi izredne razmere. Neurje, ki se pomika proti severovzhodu, je v soboto s seboj prineslo sneg, močan veter in nizke temperature v območju od Nove Mehike do Severne Karoline. Odpovedanih je bilo več tisoč letov, več kot 180.000 gospodinjstev pa je brez elektrike, od tega okoli 45.000 v Teksasu in okoli 67.000 v Louisiani. Po podatkih spletne strani FlightAware pa je bilo doslej odpovedanih več kot 14.000 letov v in iz ZDA, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Približno 140 milijonov ljudi, več kot 40 odstotkov ameriškega prebivalstva, so opozorili zaradi zimske nevihte, ki se obeta od Nove Mehike do Nove Anglije. Nacionalna meteorološka služba je opozorila na obilne snežne padavine in debelo plast ledu od vzhodnega Teksasa do Severne Karoline. Do sobotnega poldneva so v delih jugovzhodne Oklahome, vzhodnega Teksasa in delih Louisiane zabeležili led debeline četrt palca (0,6 centimetra).

Letala ostala na tleh, težave tudi z elektriko

Nevihta je že prekinila oskrbo z elektriko tisočim uporabnikom, težave naj bi segle celo do Teksasa na zahodu, hkrati pa grozi, da bo vzhodne zvezne države ohromila z obilnimi snežnimi padavinami. Meteorologi napovedujejo kombinacijo snega in ledenega dežja, ob tem pa rekordno nizke temperature. To je nevarna mešanica, ki lahko hitro spremeni ceste v drsalnico in povzroči dodatne izpade elektrike.

Trump razglasil zvezno katastrofo v več državah

Predsednik Donald Trump je nevihto označil za zgodovinsko in odobril razglasitev zvezne katastrofe v več državah, med drugim v Južni Karolini, Virginiji, Tennesseeju, Georgii, Severni Karolini, Marylandu, Arkansasu, Kentuckyju, Louisiani, Mississippiju, Indiani in Zahodni Virginiji.

V objavi na družbenem omrežju Truth Social je zapisal: »Še naprej bomo spremljali razmere in ostali v stiku z vsemi državami na poti te nevihte. Ostanite varni in ostanite na toplom.« Več zveznih držav in okrožje District of Columbia so zaradi vremenskih razmer razglasili izredne razmere.

Nacionalna meteorološka služba: posledice so lahko »katastrofalne«

Po navedbah nacionalne meteorološke službe (NWS) je sneg zajel več zveznih držav, med drugim Kansas, Oklahomo in Misuri. Ponekod ga je zapadlo že več kot 20 centimetrov. NWS je še opozorila na nenavadno veliko in dolgotrajno zimsko nevihto, ki bo na jugovzhodu ZDA povzročila razširjeno in obsežno nalaganje ledu ter bi lahko imela »uničujoče do lokalno katastrofalne posledice«.

Nevihta naj bi se po jugu pomaknila proti severovzhodu. Napovedi za pas od Washingtona do New Yorka in Bostona omenjajo od 30 do 60 centimetrov snega, kar lahko pomeni popoln zastoj prometa.

Župan New Yorka Zohran Mamdani je ljudi pozval k previdnosti: »Prosim vas, če lahko, ne vozite, ne potujte in ne počnite ničesar, kar bi lahko ogrozilo vas ali vaše najbližje. Namesto tega ostanite doma, oblecite se toplo in spremljajte novice.«

Temperature tudi do minus 40 stopinj

Na Srednjem zahodu ZDA so izmerili temperature do minus 40 stopinj Celzija, kar pomeni, da se lahko ozebline pojavijo že v 10 minutah. Posebej izstopa podatek iz Rhinelandra v Wisconsinu: minus 38 stopinj Celzija, kar naj bi bila najnižja izmerjena temperatura tam v skoraj 30 letih. Tudi v Georgii so meteorologi prebivalce severnih delov države opozorili, naj se do sobotnega mraka umaknejo s cest in se pripravijo na najmanj 48 ur brez potovanj.

V Minneapolisu je najhujši del ekstremnega hladnega vala sicer že popustil, a protestniki, ki so pozivali agente zvezne imigracijske službe ICE, naj zapustijo Minnesoto, so se še vedno soočili s temperaturami okoli minus 21 stopinj Celzija.

Glavni meteorolog Will Lanxton je bil jasen: »Led je povsem drugačna grožnja kot sneg. Po ledu ne morete voziti, poleg tega pa lahko podre električne vode in drevesa.«