V znanem smučarskem letovišču zagorel hotel, evakuirali tudi sosednjega (VIDEO)

V enem luksuznem hotelu Grandes Alpes v francoskem smučarskem letovišču Courchevel je v torek okrog 19. ure izbruhnil požar, zaradi česar so morali nemudoma evakuirati 83 gostov. Gasilci se še vedno borijo z ognjem, ki bi se lahko še razširil. Zaradi potencialne nevarnosti so davi evakuirali tudi okrog 200 gostov sosednjega hotela Le Lana.

Smrtnih žrtev ali poškodovanih ni bilo. Vzrok požara za zdaj ni znan, ogenj, ki je izbruhnil na podstrešju, pa se je hitro razširil po ostrešju stavbe, katere zunanji del je večinoma lesen. Lokalne oblasti so sporočile, da gre za »zapleteno operacijo«, evakuirano osebje in goste pa so začasno nastanili v okoliških hotelih. Na terenu ostaja več kot 100 gasilcev, ki so posvarili pred nevarnostjo širitve požara na sosednje stavbe.