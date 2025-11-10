  • Delo d.o.o.
KATERINA TIHONOVA

Vampirska princesa Kremlja: kdo je ženska, ki naj bi nasledila Putina?

Druga Putinova hči, 39-letna Katerina Tihonova, poskuša odstaviti Lavrova, da bi končala vojno v Ukrajini.
Katarina Tihonova FOTO: Reuters
Katarina Tihonova FOTO: Reuters
A. G.
 10. 11. 2025 | 18:08
6:13
A+A-

Hči Vladimirja Putina naj bi stala za kampanjo za zmanjšanje vpliva ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova, medtem ko ta poskuša končati vojno v Ukrajini. Pretekli teden so poročila razkrila, da je ruski predsednik začel odrivati Lavrova, 75-letnega politika, ki mu je bil med najzvestejšimi zavezniki in že več kot dve desetletji vodi rusko zunanjo politiko.

Kremelj je moral zanikati govorice o domnevnem sporu med Putinom in Lavrovom. Tiskovni predstavnik je dejal: »Lavrov seveda še vedno opravlja funkcijo zunanjega ministra,« pri čemer je ponudil mlačno podporo.

Sergej Lavrov FOTO: Š Sergei Karpukhin, Reuters 
Sergej Lavrov FOTO: Š Sergei Karpukhin, Reuters 

Toda nekdanji Putinov govorec Abas Galiamov je razkril, da druga Putinova hči, 39-letna Katerina Tihonova, poskuša odstaviti Lavrova, da bi končala vojno v Ukrajini, ki se je začela leta 2022 z rusko invazijo. Lavrov je »ostal na položaju«, čeprav se ni pojavil na seji Varnostnega sveta in so ga odstranili z mesta vodje ruske delegacije na prihajajočem vrhu G20 v Južni Afriki.

Galiamov je dejal: »Govorice o Lavrovu krožijo že šest mesecev. Zanesljivi viri trdijo, da je Katerina Tihonova večkrat govorila s Putinom in mu zatrjevala, da Lavrov razmere samo poslabšuje.«

Zunanji minister je bil tarča kritik, ker je Donald Trump pred mesecem dni zavrnil srečanje s Putinom v Budimpešti. Domnevno je razjezil tudi ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia med »katastrofalnim« telefonskim klicem septembra.

Po poročanju ruskih medijev so nekateri člani Kremlja Lavrova obtožili celo »sabotiranja«, ker ni želel sodelovati v mirovnem procesu. ZDA so takoj po Lavrovovem pogovoru z Rubiom uvedle obsežne sankcije proti Rusiji, zato naj bi oblasti razmišljale o uvedbi preiskave proti ministru.

image_alt
Srečanje Trump in Putin odpadlo, ameriški predsednik jasen: »Nočem izgubljati časa« (VIDEO)

image_alt
Sporočilo iz Rusije odmeva! Ste videli, kaj je Nejc vprašal Putinovega zunanjega ministra? (VIDEO)

Putin končno poslušal svojo hčer?

Tihonova naj bi Putinu zdaj dejala, da je Lavrov »preveč agresiven in da njegovo jastrebovsko bevskanje ovira sklenitev dogovora«. Galiamov je dodal: »Morda je Putin končno poslušal svojo hčer? Poleg tega ima prav. Strogo gledano, res je – Lavrov stoji na poti. Zamenjati bi ga morali že zdavnaj. Lavrov je minister za čase zmag. Ko ne zmaguješ, moraš biti bolj razumen, Lavrov pa tega ne zmore več.«

Po njegovih besedah sta Putin in njegov zunanji minister zdaj prej »propagandista« kot diplomata, je povedal za medijski kanal Živoj Gvozd. Trenutno naj bi bil v ospredju spor zaradi 50-letnega Kirila Dmitrijeva, moža Tihonovine najboljše prijateljice in poslovne partnerke. Dmitrijev vodi ruski državni investicijski sklad in je bil Putinova povezava s Trumpovo administracijo, s katero je imel stike.

To je Lavrova razjezilo, zato je menda osebno odstranil stol, pripravljen za Dmitrijeva pred ameriškimi pogajanji, da bi ga spravil s poti, navajajo moskovska poročila. »Lavrov je postal simbol trde linije,« pravi Galiamov. »Že dolgo je jastreb, ki stopnjuje konflikte, namesto da bi jih miril. V trenutnih razmerah – ko ima Putin težave čez glavo, Trump pa je besen – je Lavrov izrinjen. Ni posebej potreben.«

Lavrov obtožil ZDA, da ne izpolnjujejo obljub

Medtem se je Lavrov po večdnevni odsotnosti znova pojavil in obtožil ZDA, da ne izpolnjujejo obljub, danih med srečanjem Putina in Trumpa na Aljaski. »Vojni jastreb« je za državni medij izjavil: »Američani so nam zagotovili, da Volodimir Zelenski ne bo oviral mirovnega procesa. Očitno so se glede tega pojavile težave.«

Če so informacije o Tihonovi točne, to kaže, da v ozadju pridobiva na moči; hkrati pa razkriva globoko negotovost Putinovega režima, pod stresom zaradi neuspehov po skoraj štirih letih vojne. Nekateri verjamejo, da Putin pripravlja Tihonovo, da ga nasledi na položaju predsednice. Galiamov je že prej trdil, da Putin morda pripravlja Katerino, drugo od svojih treh uradno znanih hčera, za svojo naslednico.

image_alt
Rusija obtožila ameriškega predsednika Donalda Trumpa

Domnevno jo podpira Putinov tesni zaveznik, 78-letni Mihail Kovalčuk, »guru pomlajevanja« in direktor Kurčatovega instituta, vodilne ruske jedrske ustanove.

Tihonova, ki vodi inštitut Innopraktika v Moskvi, se je začela pojavljati na konferencah in televiziji, a še vedno precej omejeno. Putin je doslej vztrajal, da njegovih otrok – menda jih ima pet – javnost ne sme poznati.

Tihonova je neuradna povezovalka vseh visokotehnoloških podjetij v Rusiji in ima ključno vlogo pri izogibanju sankcijam v korist očetovega režima. »Krog okoli predsednikove hčere Katerine Tihonove ima realne možnosti, da sčasoma prevzame oblast v državi,« je Galiamov dejal letos. »To ni najslabši scenarij, čeprav se seveda lahko stvari obrnejo v različne smeri. Njihova ideja je, da mora Rusija napredovati z mehko močjo, ne z vojnami.«

image_alt
Trump članice Nata poziva k sestrelitvi ruskih letal, veleposlanik: »To bi bila vojna«

Kaj vemo o zasebnem življenju Tihonove?

Katerina je poročena z baletnikom in umetniškim direktorjem Igorjem Zelenskim (56), nekdanjim vodjo Bavarskega državnega baleta. Zato njeno poročno ime zveni kot 'gospa Zelenski'.

V preteklosti je pogosto skrivaj letela z zasebnim letalom v München, v spremstvu državnih telesnih stražarjev.

Tihonova je znana po tem, da obožuje t. i. »vampirski lifting«, lepotni tretma, ki ga uporablja Kim Kardashian. Pri postopku naj bi ji odvzeli kri, jo predelali in ponovno vbrizgali pod kožo. Vsak tretma naj bi stal okoli 4892 evrov. Po poročilih je uporabljala tudi botoks in injekcije hialuronske kisline za glajenje gub na čelu in nasmejalnih linij okoli ust.

Prej je bila poročena z najmlajšim ruskim milijarderjem, Kirilom Šamalovim, 43-letnim sinom Putinovega tesnega sodelavca, poroča Slobodna Dalmacija.

Katerina TihonovaSergej LavrovVladimir PutinDonald TrumpRusijavojna v UkrajiniRusija-Ukrajina
ZADNJE NOVICE
19:29
Novice  |  Slovenija
BRALKA POROČEVALKA

Bralka Elvira na gori nad Vršičem doživela neverjetno: »Ja zopet je bilo pravljično opazovati ta pojav« (FOTO)

Pomežik soncu skozi Prisankovo okno.
10. 11. 2025 | 19:29
19:21
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELOVNE NESREČE

Eden se je z žago porezal po zadnjem delu noge, drugi zgrmel z drevesa, tretjemu se je zlomila veja

Novogoriški policisti so obravnavali več delovnih nesreč.
10. 11. 2025 | 19:21
19:00
Bulvar  |  Šokkast
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Lara Komar in Domen Valič: Toksičnih zvez nista imela (VIDEO)

Njune poti so se v preteklosti večkrat križale.
10. 11. 2025 | 19:00
18:49
Novice  |  Slovenija
BOŽIČNICO VSEENO PODRLI

Zaradi zamujanja ob obravnavi božičnice grdo napičili vladajoče: »Še spijo po t.i. Martinovem vikendu?« (VIDEO)

Parlamentarni odbor za finance je podprl vladni predlog zakona o izplačilu zimskega regresa in zimskega dodatka za upokojence.
10. 11. 2025 | 18:49
18:22
Šport  |  Športni trači
UJET PRI VARANJU

Šok za slavnega nogometaša! Dekle ga prisili, da odpre vrata, medtem ko se je trenutek prej še onegavil z drugo (VIDEO)

Zarad afere je zamudil let v domovino.
10. 11. 2025 | 18:22
18:08
Novice  |  Svet
KATERINA TIHONOVA

Vampirska princesa Kremlja: kdo je ženska, ki naj bi nasledila Putina?

Druga Putinova hči, 39-letna Katerina Tihonova, poskuša odstaviti Lavrova, da bi končala vojno v Ukrajini.
10. 11. 2025 | 18:08

