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Van Gogh in Cézanne v pričakovanju milijonskega rekorda

Na prodaj so mojstrovine iz zasebne zbirke pokojnih argentinskih zakoncev.
Veliko pozornosti pritegujejo Monetove mojstrovine. FOTO: Justin Tallis/AFP

Veliko pozornosti pritegujejo Monetove mojstrovine. FOTO: Justin Tallis/AFP

Veliko obeta tudi Cézannov Harlekin. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Veliko obeta tudi Cézannov Harlekin. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Van Goghov kostanj se nadeja rekordne vrednosti. FOTO: Sotheby's

Van Goghov kostanj se nadeja rekordne vrednosti. FOTO: Sotheby's

Veliko pozornosti pritegujejo Monetove mojstrovine. FOTO: Justin Tallis/AFP
Veliko obeta tudi Cézannov Harlekin. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
Van Goghov kostanj se nadeja rekordne vrednosti. FOTO: Sotheby's
E. B.
 4. 10. 2026 | 15:15
2:28
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Vse je pripravljeno na 18. november, ko se bosta Vincent van Gogh in Paul Cézanne v New Yorku potegovala za nov rekord. Kot so prepričani pri dražbeni hiši Sotheby's, bodo dela, ki jih premožnim zbirateljem ponujajo dediči argentinskih zakoncev, postavila nove mejnike v svetu umetnosti.

400 milijonov naj bi iztržila zbirka.

Mojstrovin iz svoje dragocene zbirke Nelly Arrieta de Blaquier in predelovalec sladkornega trsa Carlos Pedro Blaquier nista kazala javnosti; nekatera so bila tako več kot pol stoletja skrita pred človeškimi očmi, strokovnjaki pri avkcijski hiši pa njuno umetniško zakladnico primerjajo kar z malim muzejem, morda mini d'Orsayem, po pariški ustanovi, ki se hvali z zavidljivo zbirko impresionistične in postimpresionistične umetnosti. Vsako od del argentinskega para lahko doseže večmilijonsko vrednost, so prepričani, rekorde pa napovedujejo Van Goghovim Cvetočim kostanjevim drevesom, ki naj bi iztržila vrtoglavih 160 milijonov evrov, in pa Cézannovemu Harlekinu, ki bo po ocenah zaslužil 100 milijonov, nekateri pa mu pripisujejo še veliko večji znesek.

Veliko obeta tudi Cézannov Harlekin. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
Veliko obeta tudi Cézannov Harlekin. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
Otroci zakoncev de Blaquier prodajajo tudi mojstrovine Clauda Moneta, Camilla Pissarroja, Edgarja Degasa in Pierre-Augusta Renoirja, strokovnjaki pri Sothebyju so bili ob odkritju mnogih del naravnost osupli: premožni par, kot rečeno, del ni razkazoval, kot pravijo, sploh niso vedeli, kaj vse sta imela v lasti. Klanjajo pa se njunemu izboru, ki da je vrhunski preplet impresionističnih in postimpresionističnih umetnin velikanov obeh smeri, uspelo pa se jima je dokopati tudi do najbolj reprezentativnih del posameznih mojstrov. Zbirka bo pritegnila predvsem milijarderje iz Severne Amerike, Bližnjega vzhoda in Azije, ki bodo umetnine kupovali predvsem iz prepričanja, da gre za odlično naložbo, manj iz ljubezni do likovne umetnosti, napovedujejo poznavalci, ki so podali še drznejše ocene. Po njihovem se bo dražba končala v manj kot uri, prodali pa bodo vsa dela in skupno iztržili okoli 400 milijonov. Mimogrede, van Gogh in Cézanne sta nazadnje podrla svoja rekorda leta 2022, prvi s Sadovnjakom s cipresami za 104 milijone evrov, drugi pa z Goro Sainte-Victoire za 122 milijonov. Oba v istem večeru, pri dražbeni hiši Christie's.

Van Goghov kostanj se nadeja rekordne vrednosti. FOTO: Sotheby's
Van Goghov kostanj se nadeja rekordne vrednosti. FOTO: Sotheby's

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

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