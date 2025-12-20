Vandali napadli konzulat: »Morilci« (FOTO)

V noči s četrtka na petek so neznanci z rdečo barvo polili vhod poljskega konzulata v četrti Etterbeek v Bruslju. Na tabli pred vhodom so vandali napisali tudi »morilci«, na sosednji steni pa so z napisom v »polomljeni angleščini« kritizirali agencijo EU za varovanje meja Frontex in pozvali k odprtju meja. Neznanci so poškodovali tudi poljski grb, kot navaja novičarski portal Euronews, pa bi lahko bil vandalizem povezan z razmerami na poljsko-beloruski meji.

»Nekomu ni všeč dokončani zid na poljsko-beloruski meji. To pomeni, da je naša migracijska politika učinkovita. Zahvaljujem se mejni straži. Varujete Poljsko in Evropo pred ljudmi, ki nas spoštujejo tako, kot je razvidno na sliki,« je na omrežju X zapisal podpredsednik poljske vlade in zunanji minister Radoslaw Sikorski in pripel tudi fotografijo z barvo zamazanega konzulata.

Po poročanju omenjenega portala belgijska policija dogodek še preiskuje in pregleduje posnetke nadzornih kamer, na katerih je vidna skupina treh ali štirih zamaskiranih oseb, ki so se spravili nad stavbo, ena izmed njih pa celoten dogodek snema z mobilnim telefonom. Policija je napovedala okrepljeno prisotnost patrulj v okolici konzulata. Napad se je sicer zgodil na isti dan kot vrh Evropske unije v Bruslju, na katerem so voditelji sprejeli odločitev o finančni podpori Ukrajini. EU bo v naslednjih dveh letih Kijevu zagotovila približno 90 milijard evrov posojil.